بررسی بازیافت تایرهای مستعمل به روش زیستی در پژوهشگاه مواد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریده قوی پنجه مجری این طرح گفت: کاربرد این طرح درصنایع تایرسازی در راستای استفاده مجدد تایرهای مستعمل درفرآیند تایرسازی جهت کاهش هزینه ها و نیز کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از انباشت تایرهای فرسوده، دارای اهمیت می باشد.

وی افزود: نتایج به دست آمده حاکی از بهبود کیفیت تایرهای تیمار شده به روش زیستی بوده و با توجه به افزایش قیمت پلیمر که باعث ترغیب تایر سازان به استفاده مجدد از تایرهای مستعمل درتولید تایر می گردد، لزوم انجام تحقیقات دراین زمینه که باعث افزایش خواص پلیمر بازیافتی شود، بیش از پیش مشخص می گردد.

رئیس پژوهشکده انرژی گفت: قیمت هر کیلوگرم پودر تایر مستعمل 1100 تومان می باشد درحالیکه قیمت هر کیلوگرم لاستیک طبیعی حدود 600 هزار تومان است، لذا امکان توسعه این دانش فنی با توجه به نیاز کشور طی تحقیقات آتی جهت کاهش مصرف ارزشمند می باشد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد وانرژی گفت:با توجه به کاهش منابع اولیه و در نتیجه افزایش قیمت ها و نیز افزایش مشکلات زیست محیطی ناشی از انباشت تایرهای فرسوده، توجه به بازیافت تایر و استفاده مجدد از تايرهای مستعمل اهمیت ویژه ای یافته است.

وی افزود: روش هاي پيشين و تجاري مرسوم دربازيابي لاستيك شامل روش های فیزیکی و شیمیایی می باشد و درهر دو روش شیمیایی و فیزیکی ممکن است آلودگی های ثانویه ایجاد شود و انرژی زیادی مصرف شود، همچنین در روش های شیمیایی و فیزیکی تنها پيوندهاي گوگرد - کربن مورد حمله قرار نگرفته و ساير پيوندها (کربن-کربن) نيز تحت تاثير قرار مي گيرند که این موضوع سبب کوتاه شدن طول زنجیره پلیمر و افت خواص آن می شود.

قوی پنجه با اشاره به مزیت این روش نسبت به روش های قبلی، گفت: بازیابی تایر به روش زیستی به دلیل اینکه قدرت انتخابی داشته و می تواند تنها پیوندهای خاصی را مورد هدف قرار دهد، ارجحیت دارد در عین حال روش های زیستی در دما و فشار محیط انجام شده و هزینه های کمتری را در بر دارند.