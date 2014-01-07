مجوز ساخت و نمایش خانگی فیلم های کوتاه و ویدیویی در زنجان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مجید کامیار روز سه شنبه با بیان این مطلب افزود: اعضای شورای صدور مجوز ساخت ونمایش خانگی فیلمهای کوتاه ویدئویی ˈغیر سینمایی ˈبا حکم مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان منصوب شدند.



وی با اشاره به صدور حکم مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان, برای اعضای شورای صدور مجوز ساخت ونمایش خانگی فلیمهای کوتاه ویدئویی اظهار داشت: اعضای شورای مجوز ساخت ونمایش خانگی فیلمهای کوتاه ویدئویی در زنجان شامل جعفر محمدی، محمود نظر علیان، حسن دهقان، علی آقاجانلو و مجید کامیار هستند.



رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان،، با بیان اینکه در مرحله اول اولویت با فیلمنامه های زیر 60 دقیقه در این زمینه خواهد بود افزود: صدور پروانه ساخت و پس از ساخته شدن و بررسی فیلم های ساخته شده صدور مجوز نمایش خانگی حائز اهمیت خواهد بود.



کامیار زنجان را دارای ظرفیتهای بالای ساخت فیلم عنوان کرد و گفت: امیدواریم با اقداماتی از این قبیل در استان زنجان شاهد ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت هنرمندان برای ساخت و ساماندهی این آثار باشیم.