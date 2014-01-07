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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

رنجبر:

شمار قوهای مهاجر تالاب محمودآباد افزایش یافت

شمار قوهای مهاجر تالاب محمودآباد افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست محمودآباد از افزایش شمار جمعیت قوهای مهاجر به تالاب های این شهرستان خبر داد.

رضا رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد قوه های زمستان گذران به تالاب منطقه رو به افزایش است، تعداد آنها را بیش از پنج هزار قطعه تخمین زد.

وی با تاکید بر همراهی مردم برای صیانت از حیات وحش و پرندگان گفت: در هفته گذشته نیز تعدادی انواع مرغابی در تالاب سرخرود رها سازی شده است.

به گفته رنجبر، تنجه، خوتکا، مرغابی کله سبز و چنگر از جمله انواع مرغابی ها بودند که پس از خریداری از بازار در تالاب رها سازی شدند.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست مازندران نیز از درمان و رها سازی یک قطعه پلیکان در طبیعت نور خبر داد و گفت: علیت بیماری این پرنده مسمومیت غذایی بوده است که پس از مداوا به طبیعت بازگردانده شد.

کوروش ربیعی همچنین با اشاره به ورود بیش از سه هزار و 500 قطعه قو به تالاب فریدونکنار بیان داشت: این پرندگان تا اوایل زمستان در منطقه حضور دارند.

ربیعی خواستار حمایت مردم از حیات وحش شد و از آنان خواست تا منطقه را برای این گونه ها ا امن نکنند.

 

کد مطلب 2209876

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