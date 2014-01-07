به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه شهردار سنندج ظهر سه شنبه با حضور فرماندار، اعضای شورای شهر، فرماندهان انتظامی و نظامی و مدیران ادارات شهرستان سنندج برگزار شد و طی آن پس از ارائه چندین سخنرانی با اهدای لوح یادبودی از زحمات و تلاش های شبانه روزی مهدی حسام شریعتی قدردانی شد و حکم انتصاب کامیاب شادمان که از سوی وزیر کشور صادر شده به وی ابلاغ شد.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان سنندج در ابتدای این مراسم گفت: خدمت به مردم یکی از مهمترین الطافی است که از سوی خداوند متعال نصیب مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران شده و همه باید قدردان این نعمت باشیم.

حبیب الله رضاعی افزود: مهدی حسام شریعتی در زمان خدمت خود به عنوان شهردار سنندج، خدمات ارزنده ای به مردم این شهر ارائه کرد که سال های سال در اذهان عمومی باقی خواهد ماند.

وی اظهار داشت: مردم استان کردستان و شهرستان سنندج، قدرشناس و وفادار هستند و بدون شک خدمات و تلاش های بی شائبه وی را هیچگاه از یاد نمی برند و نام مهدی حسام شریعتی را فراموش نمی کنند.

معاون عمرانی فرماندار سنندج ادامه داد: کامیاب شادمان نیز که به عنوان شهردار جدید شهر سنندج از سوی شورای اسلامی این شهر معرفی شده یکی از نیروهای مستعد و توانمندی است که از بدنه شهرداری برای تصدی این پست انتخاب شده و آشنایی لازم را با حوزه امور شهری دارد.

رضاعی یادآور شد: امیدواریم وی بتواند با استفاده از تجربیات گذشته خود که در شهرداری استان های همجوار داشته است به خوبی استفاده کند و عملکرد موفق و قابل قبولی داشته باشد و در بین مردم نیز جایگاه ارزنده ای را به دست آورد.