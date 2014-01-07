برای کسب 3 امتیاز به مصاف تراکتورسازی می رویم

انگین فیرات سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص آخرین شرایط تیم خود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از دیدار مقابل مس کرمان تمرینات خود را از سر گرفتیم و در حال حاضر هم تیم خود را آماده دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز می کنم.

وی ادامه داد:دیدار مقابل تراکتورسازی یکی از بازی های سخت ما خواهد بود. این تیم در خارج از خانه خیلی خوب بازی می کند و حضور بازیکنان ستاره از مهمترین نقاط قوت این تیم به حساب می آید ولی هدف ما کسب سه امتیاز بازی است.

سرمربی سایپا در خصوص کاوه رضایی در تیم ملی امید ایران گفت:رضایی از بازیکنان بسیار خوب فوتبال ایران است و او شایستگی بالایی دارد و در مدتی که او را در اختیار نخواهیم داشت به بازیکنان جوان دیگر میدان خواهیم داد.

فیرات در پایان گفت:در این فصل می دانستم تیم ما نمی تواند مدعی باشد چون بازیکنان حال حاضر تیم جوان هستند و نیاز به تجربه دارند ولی می توانیم در آینده و با برنامه ریزی های که انجام شده مدعی شویم.