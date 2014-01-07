به دگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، مسابقات هفته هشتم روز پنج شنبه به میزبانی شهرهای سبزوار ، آبادان و تبریز انجام می‌شود.



در اولین دیدار، تیم‌های ثامن الحجج سبزوار و گسترش فولاد تبریز در شهر سبزوار با هم رو به‎رو می شوند و پالایش نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان نیز در آبادان به مصاف هم می روند.



آخرین دیدار این هفته نیز بین شهرداری تبریز و نفت و گاز گچساران به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.



رقابتهای هفته نهم نیز روز 26 دی به میزبانی آبادان، گچساران و سبزوار برگزار خواهد شد.



برگزاری رقابتهای نهایی مرحله مقدماتی بسکتبال با ویلچر به میزبانی اهواز



رقابتهای نهایی مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال با ویلچر با حضور تیم‌های گروه الف از چهارشنبه آغاز می‌شود.



تیم‌های مرحوم داداشی کهریزک، مخابرات اصفهان و هیات خوزستان، سه تیم گروه الف هستند که از فردا وارد اهواز شده و طی دو روز با هم رو به رو خواهند شد.



رقابتهای این مرحله به منزله آخرین دور مسابقات مقدماتی است و پس از آن مسابقات مرحله حذفی در بهمن ماه برگزار خواهد شد.



هیات خوزستان و شهر اهواز از 18 تا 20 دی ماه میزبان این مسابقات هستند.