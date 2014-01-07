کشف بیش از 135 هزار نخ سیگار در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ جعفر رحمتی افزود: با کسب اطلاع از اینکه یک دستگاه سواری پژو 405 کالای قاچاق در محورهای استان در حال تردد است شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز بلافاصله با حضور در جاده های استان در قالب تیم های مختلف موفق شدند خودرو مذکور را در محور توبان زنجان به میانه شناسایی و متوقف کنند.

سرپرست پلیبس آگاهی استان زنجان تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو 123 هزار و 459 نخ سیگار قاچاق کشف کردند .

حاميان زنجاني تا پايان آذر ماه 5 ميليارد ريال به ايتام کمک کردند

مدير کميته امداد شهرستان زنجان، از کمک 5 ميليارد ريالي حاميان زنجاني به ايتام زير پوشش اين نهاد تا پايان آذر ماه خبر داد.

اصغر پناهي بااعلام خبر مذکور از همکاري صميمانه حاميان و خيرين و مردم شهرستان زنجان در اجراي طرح هاي مختلف توسط کميته امداد تقدير کرد.



وي با اشاره به اينکه حاميان و خيرين در برهه هاي زماني مختلف و در طرح هاي متنوع کميته امداد هميشه همراه کميته امداد هستند، اضافه کرد: خوشبختانه روز به روز شاهد افزايش کمک هاي خيرين و نيکوکاران در قالب طرح هاي مختلف هستيم.



مدير کميته امداد شهرستان زنجان در ادامه با اشاره به اجراي طرح اکرام ايتام و همکاري شايسته حاميان به اين نهاد تاکید کرد: در حال حاضر بيش از 700 يتيم زير پوشش کميته امداد زنجان هستند و حامياني که کفالت آنها را عهده دار هستند، بيش از 3 هزار و 600 نفر است که در واقع مي توان هر يتيم زنجاني 4 حامي دارد.



پناهی همچنين به کمک هاي نقدي و غيرنقدي حاميان نيز طي سال جاري اشاره داشت و گفت: تا پايان آذر ماه 5 ميليارد و 500 ميليون ريال کمک از سوي حاميان به حساب ايتام زنجاني واريز شده است.