به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتيان در یک گردهمایی با بيان اينكه 12 ميليون خانوار ايراني كه 50 درصد مشتركان خانگي هستند، در سال 91 ماهانه كمتر از پنج هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کرده اند، گفت: هفت ميليون خانوار ايراني نیز كه 30 درصد مشتركان خانگي هستند، سال گذشته بين 5 تا 12 هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کرده اند.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در طول سه دهه گذشته مصرف انرژي برق همه ساله به جز يكسال روند صعودي داشته است، تصریح کرد: در حالي كه مصرف انرژي برق در سال 1383 به ميزان 125 ميليارد كيلووات ساعت بود، امسال به 200 ميليارد كيلووات ساعت رسيده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در نیمه نخست سالجاری مصرف برق روند صعودي داشته است، تصریح کرد: جز در دوره اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه قيمت برق از 17 تومان به 41 تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزايش يافت، تغيير محسوسي در قیمت برق انجام نگرفته است.



وی، افزود: در طول اين سالها، هزينه تمام شده برق به شدت افزايش يافته اما در طول سال هاي 83 تا 91، قيمت برق از 15 تومان به 40 تومان به تدريج افزايش يافته و اگر اين افزايش‌ها را به قيمت‌هاي ثابت در نظر بگيريم، قيمت برق سير نزولي داشته است.



فلاحتيان با تاکید بر اینکه سال 90 كسري منابع ناشي از قيمت تمام شده و قيمت فروخته شده برق يكهزار و 630 ميليارد تومان، سال 91 دو هزار و 680 ميليارد تومان و سال 92 چهار هزار و 570 ميليارد تومان بوده است، تبیین کرد: قيمت تمام شده برق براساس قيمت مورد تاييد سازمان حسابرسي براي هر كيلووات ساعت 68 تومان بوده و اين درحالي است كه قيمت تمام شده برق به روش اقتصادي فراتر از 68 تومان است.



وي تاکید کرد: قیمت اقتصادی برق به ازای هر کیلووات ساعت 86 تومان شامل 56 تومان هزينه تبديل انرژي، 10 تومان هزينه انتقال و 20 تومان هزينه توزيع است كه صنعت برق حداكثر 26 تومان بابت آن دريافت مي‌كند و تفاوت آن به بدهي براي صنعت برق تبدیل مي‌شود.



معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح كرد: سال 92 ميزان نقدينگي از فروش انرژي برق به مشتركان پنج هزار ميليارد تومان و سهم صادرات برق دو هزار و 300 ميليارد تومان بوده است كه كل درآمدي معادل 6 هزار و 800 ميليارد تومان نقدينگي را در اختيار صنعت برق گذاشت.



وي ادامه داد: تفاوت 13 هزار ميليارد تومان هزينه ها با درآمد حدود هفت هزار ميليارد تومانی، حجم بدهي ای است كه ما به مشاوران، پيمانكاران و شبكه بانكي كشور داريم.