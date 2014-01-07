کانون تخصصی نمایش در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات گروه های نمایشی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: مراحل ایجاد کانون تخصصی نمایش هم اکنون پیگیری و در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: حمایت مستمر و فعال کردن گروه نمایشی در کانون های برای ایجاد روحیه شادی و توسعه فرهنگ دینی در بین اعضای کانون به خصوص جذب جوانان و نوجوانان به مساجد از اهداف این کانون تخصصی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با اشاره به فعالیت ۱۲ گروه نمایشی کانون های مساجد در سطح استان تصریح کرد: ترویج فرهنگ دینی، مقابله با آسیب های اجتماعی و جذب نوجوانان و جوانان به مساجد از اهداف فعالیتی این گروه های تعریف شده است.

وی توسعه هنر دینی، معنی گرا و انسان ساز را از ظرفیت های این گروه های برشمرد و تاکید که باید از استعدادهای گروه های نمایشی در کانون های مساجد حمایت شود.

سقا با اشاره به اجرای نمایش خیابانی از سوی گروه های نمایشی کانون های فرهنگی هنری مساجد اردبیل متذکر شد: توجه به ظرفیت های تخصصی گروه های نمایشی و حمایت از برنامه های دبیرخانه کانون مساجد بوده و در این راستا بزودی کارگاه آموزشی بازیگری تئاتر، نمایشنامه نویسی و نقد فیلم در این کانون ها برگزار خواهد شد.