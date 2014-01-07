به گزارش خبرگزاری مهر، "زمان که بگذرد" نوشته "شکوفه آروین" به کارگردانی سید حسین طاهری مجد، به نفع کودکان بی سرپرست بنیاد زینب کبری (س) نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

این نمایشنامه روایتگر 24 ساعت از زندگی دو فرزند دختر و یک فرزند از یک خانواده است. این خانواده با مشکلات بسیاری روبرو هستند که به مرور زمان، اتفاق های جدیدی در کانون خانواده رخ می‌دهد.

متن این نمایشنانه در جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر به عنوان برگزیده در بخش تولید متون و نمایشنامه‌خوانی معرفی شد.

نمایشنامه "زمان که بگذرد" در چهار نوبت خوانش می‌شود. سه اجرا از این نمایشنامه در دی ماه در کافه هنر، کافه زائر و کافه دریچه و یک اجرا از نمایشنامه خوانی "زمان که بگذرد" بهمن ماه در کافه الف نیز برگزار می شود.

19 دی‌ماه کافه هنر، 26 دی ماه کافه زائر، 27 دی‌ماه کافه دریچه و 4 بهمن‌ماه کافه الف میزبان این برنامه هستند.

سید حسین طاهری مجد، وحید حیدریان، شادی عبقری، عاطفه حیدری و سروش طباطبائی این اثر را نقش خوانی خواهند کرد.