گازکشی 30 درصد مدارس خراسان جنوبی/ تکمیل گازرسانی نیازمند یک پروسه 4 ساله است

حمید رضا وردی در حاشیه افتتاح چهار باب کلاس درس در شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبس همانند دیگر شهرستانهای استان دارای وضعیت مناسب دانش آموزان است، اظهارکرد: در ارزیابی هایی که انجام خواهد شد جهت کمک بهتر به ارتقا وضعیت تحصیلی دانش آموزان در طبس تصمیماتی گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی در چندین سال متوالی در کنکور سراسری در رتبه های دوم تا چهارم بوده است، بیان داشت: امسال نیز این استان در زیرگروههای علوم تجربی رتبه دوم کشوری؛ در زیرگروه ریاضی رتبه سوم و در زیرگروه انسانی رتبه پنجم کشوری را از آن خود کرده است که دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

به گفته وی در آزمون‌های علمی که از پایه های مختلف توسط وزارت گرفته می شود استان خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری را دارد.

وردی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت گازرسانی به مدارس شهرستان طبس گفت: گازکشی به مدارس یک مشکل کشوری است و منحصر به استان خراسان جنوبی و شهرستان طبس نیست و در کل استان حدود 30 درصد مدارس از نعمت گاز برخوردار شده‌اند.

وی با بیان اینکه استفاده از بخاری گازی در کلاس درس ممنوع است، عنوان کرد: فقط سیستم مرکزی میتواند در مدرسه تاسیس شود که هزینه های بالایی را دارد و براساس برآورد انجام شده در چهار سال قبل مبلغی بالغ بر شش میلیارد تومان هزینه برای گاز رسانی به مدارس استان مورد نیاز است که مناطقی که گاز وجود دارد انجام عملیات گازرسانی به مدارس انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: خوشبختانه از سال قبل تفاهم نامه ای بین وزارت اموزش و پرورش و وزارت نفت منعقد شد که بر این اساس روی تعرفه های گاز مبلغی در هر مترمکعب 10تومان اضافه شود و این مبلغ که مبلغ هنگفتی را شامل می شود صرف گازکشی به مدارس شود.

وردی افزود: سال قبل تعدادی از مدارس استان متناسب با جمعیت دانش اموزی به شرکت گاز اعلام شده و آنها برخی را انجام داده اند و برخی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: امسال نیزلیستی خواسته شده و سهم شهرستان طبس نیز به جای خود باقیست که در اختیار شرکت گاز قرار خواهد گرفت اماباتوجه به اینکه تعداد دوهزار مدرسه در استان وجود دارد این یک پروسه چهار یا پنج ساله است که به مرور زمان انجام خواهد شد.

بهره برداری از 4 کلاس درس در طبس

با حضور حمید رضا وردی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و فرماندار طبس پیش از ظهر سه شنبه چهار باب کلاس و راهرو با زیربنای 260 متر مربع در محل دبستان دخترانه عاجز طبس افتتاح و به بهره برداری رسید.

این کلاسها با هزینه 95 میلیون تومان که هزینه اولیه آن توسط خیر نیکوکار حاج اسدالله عاجز به مبلغ 15 میلیون تومان و مابقی آن از طریق خودیاری اولیا و دیگر خیرین و سازمان نوسازی مدراس تامین شده است مورد استفاده دانش اموزان قرار گرفت.

همچنین توسط اولیا دانش آموزان آموزشگاه عاجز یک باب نمازخانه به مساحت 85 مترمربع با هزینه هشت میلیون تومان در سال 90 و ظرف سه ماه به بهره بردرای رسیده است.