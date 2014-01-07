عضويت 750 نخبه در بنياد نخبگان يزد/ به دنبال جذب نخبگان فرهنگي و قرآني هستيم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم اميريان،‌ ظهر سه شنبه در نشستي خبري به مناسبت پنجمين سالگرد تاسيس بنياد نخبگان استان يزد اظهار داشت: اغلب نخبگان زير پوشش اين بنياد در حوزه فني و مهندسي فعاليت مي‌ كنند و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب نيز به آن اشاره داشتند، نخبگان علوم انساني مظلوم واقع شده اند.

وي بيان كرد: با اين وجود تلاش شده نخبگان علوم انساني را نيز شناسايي كنيم و طي چند سال اخير، نفرات برتر كنكور سراسري در رشته علوم انساني نيز زير پوشش بنياد نخبگان قرار گرفته و از امتياز آن بهره مند شده اند.

اميريان تاكيد كرد: ما وظيفه خود مي‌ دانيم تا در همه حوزه‌ها، به ويژه حوزه‌هاي علوم انساني، فرهنگي و قرآني به شناسايي نخبگان و جذب آنها بپردازيم.

در آيين نامه هاي مرتبط با نخبگان قرآني سختگيري هاي بسياري وجود دارد

رئيس بنياد نخبگان استان يزد يادآور شد: در بنياد نخبگان يزد، نخبگان فرهنگي و قرآني نيز داريم اما متاسفانه در آيين نامه‌هاي مرتبط با نخبگان قرآني سختگيري‌هايي وجود دارد كه در پي رفع آنها هستيم.

وي ادامه داد: طي دو سال گذشته، دو نخبه قرآني در استان يزد شناسايي شدند كه اين افراد در مسابقات بين‌المللي قرآن در تونس حائز رتبه برتر شدند و جذب آنها به بنياد نخبگان در حال پيگيري است.

اميريان با بيان اينكه حتي شايد خود اين افراد نيز از اين پيگيري ها بي اطلاع باشند، عنوان كرد: آقايان شايق و دانش، افرادي هستند كه تلاش مي‌كنيم آنها را به عنوان نخبه قرآني جذب بنياد نخبگان كنيم.

وي اظهار اميدواري كرد: شرايط براي جذب نخبگان قرآني و نخبگان در ساير رشته‌ها در كنار رشته‌هاي فني و مهندسي تا حد زيادي تسهيل شود.

رئيس بنياد نخبگان استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بنياد ملي نخبگان در سطح كشور در سال 85 شكل گرفت و در آن سالها يزد در پانزدهمين سال برتري كنكور سراسري به سر مي برد، بيان كرد: در 12 دي ماه سال 87 و در نخستين سالروز سفر مقام معظم رهبري به استان يزد، با حضور معاون وقت رئيس جمهور، بنياد نخبگان يزد نيز به عنوان نخستين دفتر استاني بنياد نخبگان راه اندازي شد.

وي با اشاره به سخني از مقام معظم رهبري در مورد اينكه يزد تعداد نخبگانش بيش از ساير مناطق كشور است، عنوان كرد: امروز بعد از گذشت پنج سال، اين سخن رهبري به اثبات رسيده است.

اميريان با ارائه تعريفي از شخص نخبه بيان كرد: نخبه، شخصي برجسته و كارآمد تلقي مي‌شود كه بتواند با استفاده از تجربيات خود براي پيشرفت كشور دست به اقدامات جديد و خلاقانه بزند.

جذب 150 نخبه در سال نخستين تاسيس بنياد نخبگان استان يزد

وي با بيان اينكه در همان سال اول تاسيس بنياد نخبگان، 150 نخبه جذب اين بنياد شدند، تاكيد كرد: ما معتقد نيستيم كه نخبه حتما بايد داراي تحصيلات دانشگاهي باشد زيرا ديپلمه‌ هايي داشتيم كه چندين اختراع داشته اند و اختراعات آنها شاخص بوده است.

اميريان در بخش ديگري از سخنان خود همچنين با برشمردن فعاليت هاي بنياد نخبگان استان يزد اظهار داشت: ارائه تسهيلات مادي براي استعدادهاي برتر و كنكوري ها، ارائه مستمري هاي دانشجويي، ارائه وام مسكن، ارائه اعتبارات پژوهشي به ويژه براي استادياران نخبه، تسهيلات نظام وظيفه، حمايت و پشتيباني نخبگان جوان براي شركت در جشنواره ها، همكاري براي تشرف به عمرده مفرده و عتبات عاليات و ... بخشي از اين حمايت هاست.

وي همچنين از تلاش هاي انجام شده براي تجاري سازي ايده هاي نخبگان خبر داد و اظهار داشت: با تجاري‌سازي ايده‌هاي نخبگان، علاوه بر رفع مشكلات جامعه و مردم، مي توانيم تا حد زيادي مشكل اشتغال را نيز رفع كنيم.

فعاليت 40 شركت دانش بنيان فعال در استان يزد

اميريان همچنين از فعاليت 40 شركت دانش بنيان فعال در استان يزد خبر داد و تاكيد كرد: شركت هايي كه طرح دارند و يا صاحب ايده هستند، يك كارگاه ايده يابي خوب به شمار مي روند.

رئيس روابط عمومي بنياد نخبگان استان يزد نيز در اين نشست از همكاري اصحاب رسانه در استان يزد در زمينه اطلاع رساني در مورد فعاليت هاي بنياد نخبگان قدرداني كرد.

حامد سلطاني با بيان اينكه معتقديم نخبگي اكتسابي است نه ارثي، عنوان كرد: آمادگي داريم نخبگان را براي معرفي به جامعه از طريق رسانه‌ها، به اصحاب جرايد معرفي كنيم.