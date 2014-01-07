تایید نسخ دارویی در نزدیکترین داروخانه محل زندگی بیمه شدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح سئوال برخی از بیمه‌شدگان در خصوص چگونگی تایید نسخ دارویی، سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرد: برای سهولت هرچه بیشتر بیماران تحت‌پوشش این سازمان، با راه‌اندازی سیستم تایید مکانیزه نسخ و دسترسی تمامی داروخانه‌های کشور به آن، مراجعه بیماران به دفاتر رسیدگی به اسنادپزشکی استانها بسیار کاهش یافته و آنها می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین داروخانه محل زندگی خود نسبت به تأیید نسخ دارویی گرانقیمت از طریق داروخانه اقدام نموده و داروی خود را دریافت نمایند.

از آنجاکه شرط تعهد برخی از داروها از جمله داروهای تخصصی مورد مصرف در درمان MS، بیماریهای سرطانی، جلوگیری از رد پیوند اعضاء از جمله پیوند کلیه، بیماریهای متابولیکی و اختلالات هورمونی و داروهای مورد مصرف در بیماران مبتلا به هموفیلی و تالاسمی، تشکیل پرونده است، بیماران با مراجعه به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده و بعد از آن نیازی به مراجعات مکرر و مداوم به دفاتر را ندارند.

همچنین بیمه‌شدگان می‌توانند براساس پرونده متشکله و سهمیه داروئی مشخص شده، پس از دریافت نسخه از پزشک معالج خود مستقیماً به داروخانه‌های کشور مراجعه و نسبت به تأیید نسخه و دریافت دارو اقدام نمایند.

بر این اساس، بیمارانی که در یک استان تشکیل پرونده می‌دهند، می‌توانند نسخه خود را در هریک از داروخانه‌های سطح کشور که داروی آنها را توزیع می‌کند، دریافت نمایند.

همچنین برای سهولت دسترسی بیشتر بیمه‌شدگان در استان تهران تایید نسخ دارویی و تشکیل پرونده علاوه بر دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، روبه‌روی پارک لاله در داروخانه‌های 29 فروردین (واقع در میدان حر)، هلال احمر مرکزی (واقع در خیابان طالقانی)، 13 آبان (واقع در خیابان کریمخان‌زند) و پایگاه شمال تهران (واقع در خیابان پاسداران، جنب بیمارستان شهید دکتر لبافی‌نژاد) انجام می‌شود.