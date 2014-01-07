  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

با حکم رئیس جمهور؛

نصرالله جهانگرد به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات شد

نصرالله جهانگرد به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات شد

رئیس جمهور در حکمی نصرالله جهانگرد را به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب و اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از آراء متخصصان بستر لازم جهت ارتقای هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور را فراهم نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد

در اجرای بند «ب» ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی و ماده (۶) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ هیأت وزیران، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان «دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا و همچنین بهره‌گیری از آراء صاحبنظران و متخصصان ذیربط، بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور را فراهم آورید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی
 

کد مطلب 2209897

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