نصرالله جهانگرد به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد

در اجرای بند «ب» ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی و ماده (۶) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ هیأت وزیران، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان «دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا و همچنین بهره‌گیری از آراء صاحبنظران و متخصصان ذیربط، بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور را فراهم آورید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

