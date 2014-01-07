نصرالله جهانگرد به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد
در اجرای بند «ب» ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی و ماده (۶) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ هیأت وزیران، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان «دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا و همچنین بهرهگیری از آراء صاحبنظران و متخصصان ذیربط، بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور را فراهم آورید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت مینمایم.
حسن روحانی
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