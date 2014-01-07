به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه خرید و فروش های امروز سه شنبه بازار سهام، شاخص کل با 606 واحد کاهش به 88 هزار و 749 واحد رسید و ارزش بازار سهام هم به 434 هزار میلیارد تومان بالغ شد.

همچنین امروز سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار 979 میلیون سهم را به ارزش چهار هزار و 284 میلیارد ریال خریداری کردند. بیشترین تاثیر منفی بر روند بازار امروز را سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و مخابرات ایران برجای گذاشتند. در مقابل بیشترین تاثیر مثبت را سرمایه گذاری غدیر، بانک پارسیان، توسعه معادن و فلزات بر شاخص داشتند.

نگاهی به عملکرد شاخص ها هم نشان می دهد که شاخص صنعت با 543 واحد کاهش به 74 هزار و 441 واحد رسید. شاخص بازار اول هم با کاهش 271 واحدی تا 67هزار و 166 واحد پایین آمد. شاخص بازار دوم هم کاهشی 2125 واحدی را تجربه کرد تا در پایان روز بر روی عدد 164 هزار و 35 واحد بایستد.