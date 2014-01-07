دیدار تعدادی از فعالان ارشد فرهنگی و اجتماعی سوریه با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی در ابتدای این دیدار با ستایش از مقاومت و ایستادگی ملت و دولت سوریه در بحران اخیر گفت: ایستادگی و مقاومت مردم سوریه نشان داد توکل بر خدا و اتحاد سبب پیروزی در برابر دشمنان میگردد و اکنون آثار شکست در اردوگاه دشمنان سوریه مشهود است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گروههای تکفیری و تروریستها را ننگ جهان اسلام دانست و افزود: تروریستها و تکفیریها آلت دست آمریکا و همپیمانان منطقهاش میباشند که باعث ناامنی و عدم ثبات در منطقه گردیدهاند.
بروجردی گفت: ملت و دولت سوریه تاوان حمایت از مقاومت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی را میدهند.
در ادامه این دیدار تعدادی از فعالان ارشد فرهنگی و اجتماعی سوریه با تقدیر از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه آن را باعث ایستادگی و دلگرمی هر چه بیشتر مردم سوریه در برابر دشمنان خارجی سوریه دانستند و بر وحدت و انسجام امت اسلامی در مقابل دسیسههای رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
همچنین فعالان ارشد فرهنگی و اجتماعی سوریه با روبرت بگلریان نماینده اقلیت ارامنه جنوب در مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار بگلریان ضمن تبریک میلاد مسیح و آغاز سال میلادی این میلاد فرخنده را سرآغازی برا توسعه روابط و بسط و گسترش هم اندیشی و گفت و گوی میان ملت ها به ویژه ایران و سوریه دانست.
