توسعه رشت در گرو رعایت صحیح اصول شهرسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی‌الله عظمتی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی درباره بهبود روش تصمیم گیری و ساماندهی ساخت و سازهای منطبق بر اصول شهرسازی شهر رشت که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، رئیس دادگستری شهرستان و اعضای کمیسیون ماده 100 در دفتر فرماندار برگزار شد، افزود: مسئولان مربوطه با مدیریت صحیح باید با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر برخورد جدی داشته باشند تا وضع نابسامان شهر بهبود یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات مناسبی در روند شهرسازی رشت انجام شده است، اظهار داشت: گردشگران و مسافرانی که به این شهرستان سفر می ‌کنند به زیباسازی شهر توجه ویژه ‌ای دارند.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اینکه سبک معماری در روند شهرسازی ضرورتی مهم است، ادامه داد: نبود طرح تفصیلی و برنامه جامع براساس اصول و معیارهای مناسب مانعی برای توسعه مناسب در ساخت ‌و سازهای شهری است.

وی همچنین گفت: اعضای کمیسیون ماده 100 و مسئولان مربوطه در راستای رعایت اصول شهرسازی مناسب در سطح شهر نسبت به ساخت ‌و سازها نقش تأثیرگذاری ایفا می ‌کنند.

عظمتی با بیان اینکه انجام یکپارچه ‌سازی در برنامه‌ های کمیسیون ماده 100 امری مهم است، افزود: ارتقای کیفیت ساختمان‌ سازی در سطح شهر رشت از وظایف مهم مسئولان این کمیسیون و راه و شهرسازی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خیابان های در حال ساخت سطح شهر رشت باید نیاز 50 سال آینده شهروندان را رفع کند، یادآور شد: اگر شهرداری با نظارت دقیق بر روند ساخت و سازهای سطح شهر وظایف خود را به درستی انجام دهد بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در شهرسازی رفع خواهد شد.