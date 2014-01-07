افتتاح رسمي درمانگاه سهروردي خدابنده در دهه فجر سالجاري/ وجود 4 درمانگاه در زنجان

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به منظور گسترش چتر حمايتي سازمان و بهره مندي بيمه شدگان تامين اجتماعي شهرستان خدابنده از خدمات درمان مستقيم و رايگان سازمان، درمانگاه سهروردي تامين اجتماعي، همزمان با ايام اله دهه مبارك فجر سالجاري بهره برداري خواهد شد.

وی اظهار داشت: مراحل گزينش نيروي انساني اين درمانگاه اعم از آزمون استخدامي ، گزينش و مصاحبه حضوري در سال 91 به اتمام رسيده وپرسنل آن آماده شروع بكار ميباشند.

مديردرمان تامين اجتماعي استان زنجان، همچنين در زمينه امكانات پزشكي و پيراپزشكي اين مركز درماني گفت: اين درمانگاه سرپايي ، در سطح عمومي بوده و شامل پزشك عمومي ،دندانپزشكي، مامايي ، تزريقات و پانسمان و درقسمت پيراپزشكي شامل آزمايشگاه ، داروخانه ، نوار قلب خدمات خود را به بيمه شدگان ارائه خواهد نمود.

محمدی همچنين در خصوص اعتبار لازم بابت تجهيز لوازم اداري و راه اندازي امكانات و تجهيزات پزشكي و پيراپزشكي درمانگاه فوق اظهار داشت: بالغ بر 600 ميليون تومان پيش بيني شده بود كه بيش از 300 ميليون تومان آن بابت تجهيز لوازم اداري و مابقي نيزبابت خريد و راه اندازي ساير لوازم و تجهيزات از محل بودجه ابلاغي هزينه گرديده است.

وی تاکید کرد: همچنين بابت تغيير كاربري اين درمانگاه از اداري به درماني نيز بيش از 130 ميليون تومان هزينه شده است .

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: اين درمانگاه در طبقه همكف شعبه تامين اجتماعي اين شهرستان مستقر بوده و در فضايي حدود 300 متر مربع خدمات درماني خود را ارائه خواهد نمود.

محمدی یادآورشد: با افتتاح اين درمانگاه ، تعداد درمانگاههاي سرپايي تحت پوشش مديريت درمان استان زنجان به 4 درمانگاه و يك پلي كلينيك تخصصي ميرسد كه بيماران و بيمه شدگان اجباري سازمان ، خدمات مورد نياز خود را بصورت كاملا رايگان دريافت خواهند كرد.