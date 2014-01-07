  1. استانها
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۰۱

حجت الاسلام علیزاده:

53 سند برای موقوفات مازندران طی یکسال اخذ شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، مسئله اخذ سند مالکیت را یکی از وظایف برشمرد و گفت: 53 سند و 107 نقشه طی یکسال اخیر در سامانه اوقاف ثبت شده است.

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی بانک جامع اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه خبر داد و گفت: تمام اطالعات در سامانه وجود دارد و قابل رویت است.

وی اظهار داشت: 16 پرونده موقوفه و 23 حکم اوقافی در یکسال اخیر انجام شد و در بحث موقوفات یکی از وظایف اجرای امینانه نیات واقف است که در این زمنیه نیز اقداماتی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: حدود 1.5 میلیارد تومان از حوزه موقوفات و کسب درآمد برای اجرای نیات واقف جمع آوری شده است و در بخش های مورد نظر هزنیه شده است.

علیزاده وقف در حوزه درمان و سلامت را یکی زا تاکیدات مقام معظم رهبری بیان کرد و گفت: در مرکز MRI ساری، دیالیز آمل ور امسر سالانه بیش از هفت هزار نفر خدمات دهی می شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به طرح های عمرانی اوقاف اشاره و اضافه کرد: سال قبل 123 واحد تجاری، 64 واحد مسکونی و سه واحد کتابخانه احداث شده است.

وی اظهار داشت: راه اندازی و تجهیز مرکز فرهنگ قرآن در 200 بقعه و معرفی 795 نفر هیئتهای امنای جدید از جمله اقدامات بوده است.

وی شمار موقوفات استان را بیش از 133 هزار فقره بیان کرد.

کد خبر 2209905

