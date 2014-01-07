انتشار 1000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی با بیان جزئیات انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بورس گفت: معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه فعال می شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اسناد خزانه اسلامی علاوه‌ بر نقش قابل توجهی که در تأمین مالی بخش خصوصی و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران ایفا می‌کند، در کشف نرخ سود بدون ریسک در بازار مالی نیز بسیار موثر است که این کارکرد می‌تواند در تدوین سیاست‌های اقتصادی در کشور از جمله عملیات بازار باز (Open Market Operation) بسیار راهگشا باشد.

صالح آبادی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص انتشار اسناد خزانه اسلامی اظهارداشت: براساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، در مرحله اول مبلغ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید یکساله و با هدف بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی، از سوی دولت منتشر خواهد شد.

وی افزود: اسناد خزانه اسلامی برخلاف اوراق مشارکت کوپن پرداخت سود ندارند بلکه با تنزیل فروخته می‌شوند و به این ترتیب سود ناشی از این اوراق از محل تفاوت ناشی از ارزش اسمی و ارزش بازاری آنها به دست خواهد آمـد.

سخنگوی سازمان بورس جذابیت اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه‌گذارن بدون ریسک را مدنظر قرار داد و افزود: با توجه به اینکه این ابزار مالی، سررسید کوتاه‌مدت و بازده مشخص دارد، بنابراین برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز جذابیت قابل‌قبولی خواهد داشت، به‌ علاوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت نیز می‌توانند از این ابزار برای بهینه‌ کردن پرتفوی سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند.

صالح‌ آبادی نقش بازار سرمایه در فرآیند انتشار اسناد خزانه اسلامی را فراهم‌ کردن بازار ثانویه مناسب برای معاملات این اوراق اعلام کرد و گفت: پیمانکاران بخش خصوصی که از دولت طلب دارند، می‌توانند با دریافت اسناد خزانه اسلامی از دولت و فروش این اوراق در بازار ثانویه، علاوه‌ بر تسویه مطالبات خود منابع مالی مورد نیاز برای تداوم فعالیت‌ خود را نیز تأمین کنند.