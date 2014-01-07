ابعاد کار در شهرداری فراتر از حد تصور است/ تخصیص 88 میلیارد تومان اعتبار دولتي به شهرداری سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی ظهر سه شنبه مراسم معارفه شهردار جدید شهر سنندج اظهار داشت: در ابتدای ورود به بدنه شهرداری به عنوان شهردار در سال 89 تنها تصورم از شهردار بودن فعالیت در حوزه های عمرانی بود که با ورود به این عرصه حجم بالای کار را درک کردم.

وی افزود: تنها 20 درصد از فعالیت های شهرداری در حوزه عمران است و در حوزه های مختلفی مانند حوزه های فرهنگی، اجتماعی، خدمات شهری، ورزشی و غیره حجم کاری بیشتری قرار دارد.

شهردار سابق سنندج ادامه داد: پس از انتخاب به عنوان شهردار سنندج با برنامه ریزی های دقیق و منظمی برنامه زمانبندی برای فعالیت های مختلف در فصل کار انجام کرد که در سال 89 این فعالیت ها به صورت 24 ساعته آغاز شد و آثار اقدامات انجام گرفته نیز اکنون در سطح شهر سنندج نمایان است.

حسام شریعتی یادآور شد: کاری که در این چند سال انجام گرفت کاری جهادی بود و تمامی عوامل شهرداری در به ثمر نشستن این فعالیت ها دخیل بودند و بنده به عنوان شهردار کمترین نقش را ایفا کردم.

وی بیان کرد: خوشبختانه طی این چند سال نیز تمامی پروژه های بزرگ و کوچکی که در راستای عمران و آبادانی شهر سنندج تعریف شدند بدون کوچکترین مشکلی پیش رفته است و بسیاری از آنها به اتمام رسیده است.

شهردار سابق سنندج گفت: از نظر میزان اعتبارات نیز اعتبارات شهرداری سنندج به عنوان مرکز یک استان نسبت به اعتبارات شهرهای استان های همجوار بسیار ناچیز بود و از سال 89 تا سال 92 تنها 88 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری سنندج اختصاص یافت.

حسام شریعتی افزود: در سال 88 اعتبارات شهرداری سنندج تنها هشت میلیارد تومان بود که در سال 89 این اعتبارات به 23 میلیارد تومان، در سال 90 به 26 میلیارد تومان و در سال 91 به 30.5 میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 92 تا زمان حضور در پست شهرداری سنندج هیچ اعتباری تخصیص نیافت.

وی اظهار داشت: با همین اعتبارت ناچیز نیز طی این چند سال 16 پروژه عمرانی بزرگ، صدها پروژه عمرانی کوچک و بسیاری از فعالیت ها در حوزه های دیگر انجام گرفت که میزان رضایت مندی مردم از این فعالیت ها نشان دهنده عملکرد موفق مجموعه شهرداری طی چند سال گذشته است.

گفتنی است در پایان این مراسم كه با حضور اعضاي شوراي اداري شهرستان سنندج و جمعي از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان برگزار شد، با اهدای لوح یادبودی از زحمات و تلاش های شبانه روزی مهدی حسام شریعتی قدردانی شد و حکم انتصاب کامیاب شادمان که از سوی وزیر کشور صادر شده به وی ابلاغ شد.