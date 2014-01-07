اجتناب از روزه مرگی برنامه محوری دانشگاه فردوسی/ توسعه فضاهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عاشوری ظهر سه شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: در دوران ریاست خود اجتناب از روزه مرگی را جزء اولویتها و برنامه های کاری خود قرار دادم و همواره مصالح سازمان را بر منافع اشخاص و گروه های مختلف ترجیح دادم.

وی ادامه داد: اصرار بر استفاده از پتانسیل های دانشگاهی و تهیه برنامه استراتژیک از دیگر اولویتهای کاری من بود و در حال حاضر این برنامه الگویی برای دانشگاه های کشور است.

رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد با اعلام اینکه دانشگاه فردوسی خانه ماست و می خواهیم این خانه آباد شود، افزود: وزرای دولت نهم و دهم حمایت های خوبی از این دانشگاه داشتند و امیدواریم دولت یازدهم نیز پشتیبانی های لازم را داشته باشد.

وی بیان کرد: دانشگاه فردوسی جایگاه برجسته ای در بین مجموعه وزارت علوم دارد و امیدوارم رئیس جدید این دانشگاه در مسیر اعتلا و پیشرفت هر چه بیشتر و توسعه علمی گام بردارد.

عاشوری با اشاره به کاهش نیروهای دانشگاه فردوسی ادامه داد: مسئله کوچک کردن دولت هیچ گاه محقق نشد اما این امر در دانشگاه فردوسی به معنای واقعی تحقق یافت و میزان نیروها به صورت چشم گیری کاهش پیدا کرد.

وی بیان کرد: روزی که رئیس این دانشگاه شدم هزار و 800 نفر نیرو در این مکان فعال بودند و این میزان در حال حاضر به هزار و 300 نفر رسیده است.

رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: اگر قرار باشد به استخدام نیرو اقدام کنیم باید بودجه و اعتبارات را صرف حقوق کارکنان کنیم.

وی از افزایش چند برابری فضاهای فرهنگی خبر داد و افزود: رتبه دانشگاه فردوسی در حال حاضر 6.7 است و این امر در حالی است که در گذشته رتبه 12 را داشتیم.