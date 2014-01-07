تظاهرات روزنامه‌ نگاران میانماری/ استرالیا هم به منتقدین نخست وزیر ژاپن پیوست

چین



به نوشته رویترز، وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر به پایتخت اتیوپی ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش ناآرامی ها در سودان جنوبی خواستار برقراری آتش بس فوری در این کشور شد.



میانمار



آسوشیتدپرس نیز از تظاهرات شمار زیادی از روزنامه‌ نگاران در شهر یانگون در اعتراض به محکومیت "ما خینه" روزنامه نگار روزنامه "دیلی ایلون" به سه ماه حبس خبر داد که درحال بررسی یک پرونده فساد بود.



معترضان که پیراهن‌ های مشکی بر تن داشتند، شعارهایی همچون "ما تهدید علیه آزادی مطبوعات نمی‌خواهیم" و "حق اطلاع‌ رسانی، ماهیت دموکراسی است" را سر دادند.



اندونزی



رسانه ها همچنین از تقابل چین و آمریکا در رزمایش دریایی اندونزی خبر دادند که اصلی ترین رقبا برای تسلط در منطقه جنوب شرق آسیا هستند.



در رزمایش کومودو در اردیبهشت 93 چین، آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، هند و روسیه و بیش از 40 کشتی نظامی شرکت دارند.



بنگلادش



خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به اظهارات ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره نتایج انتخابات سراسری بنگلادش که آن را "نامعتبر و ناعادلانه" خوانده است، پرداخت.



با وجود آنکه شیخه حسینه نخست‌ وزیر بنگلادش پیروزی مجدد حزب خود موسوم به حزب "عوامی لیگ" را در انتخابات قانونی دانسته و خواستار پایان تنش ها در این کشور شده است، آمریکا در ادامه دخالت های خود خواستار برگزاری مجدد انتخابات در بنگلادش شده است.



در جریان ناآرامی ها در در بنگلادش 16 نفر از جمله 15 عضو طرفدار مخالف و یک عضو نیروی امنیتی کشته و دهها فرد دیگر زخمی شدند و به نظر می رسد که حزب حاکم پیروز انتخابات پارلمانی خواهد شد.



فیلیپین



به نوشته شینهوا، دولت فیلیپین اعلام کرد پناهگاههای موقتی که برای قربانیان توفان هایان ساخته شده است، تا مارس آتی تکمیل می شود.



کره جنوبی



یونهاپ نیز گزارش داد که کره جنوبی از طرح اقتصادی سه ساله خود در ماه آتی پرده می بردارد و جزئیات آن را فاش می کند.



ژاپن



رویترز نیز گزارش داد استرالیا نیز به جمع منتقدین شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به خاطر بازدید از معبد یاسوکنی پیوسته که محل دفن کشته شدگان جنگ های داخلی و خارجی ژاپن است.



این دیدار 30 دقیقه ای موجی از انتقادهای همسایگان ژاپن را به دنبال داشته است. دولت های چین، کره شمالی و کره جنوبی اقدام نخست وزیر ژاپن را یادآور قدرت امپریالیستی ژاپن در گذشته دانسته و آن را محکوم کردند.



بر این اساس کسانی که در این معبد دفن شده اند افرادی هستند که در تهاجمات ژاپن به همسایگان خود در جنگ جهانی دوم و پیش از آن کشته شده اند. با این حال آبه اعلام کرد هدفش از این دیدار گرامی داشتن افرادی است که قربانی جنگ شده اند و این به معنی تایید اقدامات جنایتکارانه نیست.