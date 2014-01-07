به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی ظهر سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز افزود: لازم است به سمت تولیدمحوری برویم و به موازات این امر، بومی سازی استانداردها و قوانین را نیز دنبال کنیم.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: لازم است استانداردهایی تعریف شود که قابلیت اجرایی شدن در کشور را داشته باشد و بتوانیم آنها را مورد استفاده قرار دهیم که این امر باید در کنار تولید با جدیت دنبال شود.

وی گفت: با بومی سازی استانداردها می توانیم موانع تولید را یکی پس از دیگری از بین ببریم و در کنار این امر، با واردات‌محوری به صورت جدی مبارزه کنیم.

بنامولایی افزود: واردات‌محوری مانع رشد می شود و لازم است از همه ظرفیتها در راستای افزایش تولید و صادرات استفاده کنیم و شرایط این امر فراهم شود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: به موازات این اقدامات لازم است دولت با قاچاق کالا به صورت جدی مبارزه کند که یکی از لازمه های این مسئله، شناسایی مبادی آن است.

تعرفه مواد اولیه کاهش یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خواستار کاهش تعرفه مواد اولیه لازم برای تولید کالاها شد و گفت: لازم است در کنار این امر، تعرفه کالاهایی که ساخته می شود، بالا رود.

بنامولایی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما تعرفه کالاهایی که ساخته می شود، پایین و تعرفه مواد اولیه بالا است که این امر نیازمند اصلاح و برعکس شدن است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز افزود: کاهش تعرفه مواد اولیه لازم برای تولید و افزایش تعرفه کالاهایی که ساخته می شود، تاثیرات بسیار مطلوب اقتصادی برجای می گذارد و مشکلات را کاهش می دهد.

برای درآمد افراد سبد تعریف شود

وی گفت: لازم است بر واردات‌محوری، کنترل داشته باشیم و حد و مرزی برای آن تعریف کنیم ضمن اینکه باید برای درآمد افراد سبد تعریف شود تا افراد بتوانند هزینه ها را به نحو مطلوبتری مدیریت کنند.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: تعریف سبد برای درآمد افراد و تفکیک در درآمد کمک می کند تا معلوم می شود چه میزان از درآمد افراد مربوط به چه نیازی است که این امر تاثیرات بسیار مطلوبی به همراه دارد.

بنامولایی افزود: درآمد در کشور ما به ریال است درحالیکه هزینه ها به دلار است و هزینه ها چند برابر شده اما درآمدها به تناسب این امر افزایش نیافته که این امر مشکلات را افزایش داده است.

وی گفت: پول ملی ما ریال است و هزینه ها هم باید به ریال باشد و لازم است تحقق تعادل درآمد و هزینه را دنبال کنیم زیرا تا زمانی که این مشکل حل نشود، بقیه مشکلات حل نخواهد شد.

رسانه ها الگوی مصرف مناسب تعریف کنند

بنامولایی در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: در حال حاضر در کشور، الگوی مصرف نداریم و رسانه ها باید الگوی مصرف مناسب تعریف کنند تا مردم بتوانند هزینه ها و درآمد خود را به نحو بهتری مدیریت کنند.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز گفت: یکی از عادتهای غلط در کشور ما این است که چیزی که لازم نداریم را هم می خریم که این امر باید تجدید نظر شود و نقش رسانه ها در این خصوص غیرقابل انکار است.

وی در خصوص زمینه های لازم برای رفع موانع کسب و کار نیز افزود: دولت در این خصوص قول داده دولت کوچک و نظارتهای آن افزایش یابد ضمن اینکه به موازات این امر باید ثبات مدیریت نیز محقق شود تا بتوانیم اهداف مربوط به رفع موانع کسب و کار را محقق کنیم.

تحقق ثبات مدیریت از مهمترین خواسته های بخش خصوصی است

بنامولایی گفت: تحقق ثبات مدیریت از مهمترین خواسته های بخش خصوصی است و حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد امنیت نیز باید در کنار تلاش برای محقق شدن ثبات مدیریت دنبال شویم.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز افزود: دولت باید موقعیتهای سرمایه گذاری را شناسایی و هدایت کند و نخبگان هم شناسایی شوند تا بتوانیم شاهد آثار بسیار قابل توجه اقتصادی و تولیدی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: کوچک شدن دولت، به حداقل رسیدن دخالتهای دولت و افزایش نظارتها از مهمترین راهکارهای لازم برای رونق فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است و باید شرایط لازم برای این تحقق این امر فراهم شود.

کنفرانس مطبوعاتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز به مناسبت اولین سالگرد تاسیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این استان برگزار شد.