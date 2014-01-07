معترضان مصری اخراج سفیر قطر را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دهها نفر از شهروندان مصری با برپایی تظاهراتی در مقابل سفارت قطر در قاهره، اعتراض خود را به آنچه سیاست های مداخله جویانه قطر در امور داخلی کشورشان خواندند ، ابراز کردند.

معترضان در این تظاهرات که در منطقه المهندسین در جنوب قاهره برگزار شد، اخراج سفیر قطر در مصر و بسته شدن سفارت این کشور را خواستار شدند.

قطر از جمله کشورهایی است که برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری را محکوم کرده است و صراحتا از اخوان المسلمین و محمد مرسی حمایت می کند. مصر اخیرا اعلام کرده است قصد دارد سفیر خود را در قطر فرا بخواند.