  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۲۳

با برگزاری تظاهرات در قاهره؛

معترضان مصری اخراج سفیر قطر را خواستار شدند

معترضان مصری اخراج سفیر قطر را خواستار شدند

معترضان مصری امروز در تظاهراتی در مقابل سفارت قطر در قاهره، اخراج سفیر این کشور را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دهها نفر از شهروندان مصری با برپایی تظاهراتی در مقابل سفارت قطر در قاهره، اعتراض خود را به آنچه سیاست های مداخله جویانه قطر در امور داخلی کشورشان خواندند ، ابراز کردند.

معترضان در این تظاهرات که در منطقه المهندسین در جنوب قاهره برگزار شد، اخراج سفیر قطر در مصر و بسته شدن سفارت این کشور را خواستار شدند.

قطر از جمله کشورهایی است که برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری را محکوم کرده است و صراحتا از اخوان المسلمین و محمد مرسی حمایت می کند.  مصر اخیرا اعلام کرده است قصد دارد سفیر خود را در قطر فرا بخواند.

کد مطلب 2209920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها