راه اندازی و نصب شبکه دیجیتالی صدا و سیما در تکاب/ آرزوی مردم محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی داعی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت پوششی رسانه ملی در تکاب، با اشاره به اینکه طی آینده نزدیک شبکه دیجیتال در این شهرستان راه اندازی می شود، افزود: تکاب دارای استعداد های بالقوه در بخش های مختلف اعم از گردشگری ،صنایع دستی، معادن ، فرهنگی و هنری و...بوده که صدا و سیمای استان می تواند در جهت شناساندن این توانمندیها برنامه سازی و آن از شبکه های استانی و ملی پخش کند.

وی با اعلام اینکه همواره پیگیر ایجاد و راه اندازی شبکه های دیجیتال در این شهرستان بوده که از خواسته های عمده مردم بوده و این حق مسلم مردم ایثارگر شهرستان تکاب است، اظهار داشت: مجموعه ادارات، شهرداری و اعضای شورای شهر کلیه مقدمات اولیه جهت راه اندازی و نصب شبکه دیجیتالی را فراهم کرده، همچنین اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری زمین مورد نیاز و مقدمات اولیه اعم از ایجاد فوندانسیون را آماده و فرمانداری نیز در صورت راه اندازی این شبکه بخشی از اعتبارات مورد نیاز را تامین و پرداخت خواهد کرد.

مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان غربی نیز در این جلسه وظایف صدا و سیما و نقش این رسانه ملی در ابعاد مختلف فرهنگی و اطلاع رسانی را تشریح کرد و اظهار داشت: در صورتیکه فرمانداری و اعضای شورای اسلامی شهر مقدمات اولیه اعم از زمین و بخشی از اعتبارات را جهت نصب و راه اندازی این شبکه تامین نمایند صدا وسیمای استان نیز مصمم به راه اندازی و نصب شبکه های دیجیتال در این شهرستان است.

محسن شکرنیا با اعلام اینکه در صورت همکاری و تامین خواسته های اولیه، شبکه دیجیتال در دهه فجر سالجاری راه اندازی و مردم می توانند از خدمات این رسانه ملی بهره مند شوند، گفت:هم اکنون 72.94 درصد جمعیت شهری و روستایی آذربایجان غربی در 12 شهرستان استان تحت پوشش شبکه های دیجیتال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 16 شبکه رادیویی نیز توسط صدای مرکز آذربایجان غربی روی آنتن قرار می گیرد، ادامه داد: در حال حاضر 3 ایستگاه اصلی فرستنده موج متوسط شبکه استانی صدا در خوی، میاندوآب و ارومیه فعال بوده که ایستگاه شهید نویدی میاندوآب با فرکانس 936 یکی از پر قدرت ترین ایستگاههای استان است.