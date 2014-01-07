ضعف های موجود در عملکرد کارگروه صیانت از حقوق شهروندی لرستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی با تاکید بر برگزاری جلسات این کارگروه به صورت منظم اظهار داشت: مسیر بحث و پیشبرد کار در این کارگروه باید هدفمند و مشخص باشد.

وی با بیان اینکه آخرین جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی شش ماه پیش برگزار شده است افزود: گسست های ایجاد شده در جلسات به دلیل بی نظمی در برگزاری آن است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر حضور مدیران دستگاههای اجرایی در این کارگروه عنوان کرد: در غیر این صورت معاون مدیران و کارشناسان به صورت ثابت و با اختیار کامل در این جلسات حضور یابند.

شاهرخی با تاکید بر اینکه ما در برگزاری این گونه جلسات به دنبال هدف و راهکار برای رفع مشکلات در حوزه های مختلف هستیم افزود: برگزاری این جلسات تنها برای رفع تکلیف نیست.

وی با اشاره به عملکرد کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان لرستان عنوان کرد: متاسفانه ضعف های فراوانی در زمینه عملکرد این کارگروه وجود دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر تدوین راهکارهای لازم برای ارتقا وضعیت حقوق شهروندی و تحقق آن بر اساس تعاریف دولت عنوان کرد: سیاست دولت تدبیر و امید و همچنین رئیس جمهور همواره تاکید بر ضرورت توجه به حقوق شهروندی بوده است.

شاهرخی با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور همواره فرصت برابر قائل شدن برای شهروندان در زمینه های مختلف است افزود: ما نباید شهروند درجه یک، دو و .. داشته باشیم بلکه باید همه فرصتها به صورت برابر برای همه شهروندان فراهم آید.

وی با اشاره به لایحه حقوق شهروندی عنوان کرد: این لایحه در مراحل نهایی است و باید ملاک عمل در تحقق حقوق شهروندی در استان باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر فعالیت جدی تر کمتیه های سه گانه کارگروه حقوق شهروندی استان لرستان عنوان کرد: در این راستا کمیته های تبیین حقوقی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، کمیته آموزش با محوریت اداره کل آموزش و پرورش استان و کمیته نظارت نیز با محوریت دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان اقدامات جدی تری در حوزه های زیر مجموعه خود داشته باشند.

شاهرخی با بیان اینکه این کمیته ها باید ظرف هفته آینده تشکیل شوند افزود: در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی که ماه آینده برگزار می شود روسای این کمیته ها باید ماحصل اقدامات خود را تدوین و برای تصویب به این کارگروه ارائه دهند.

