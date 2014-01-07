عنوان پنجمي تيم كشتي نوجوانان خراسان رضوي در مسابقات كشور/ آغاز مسابقات كشتي گيران جوان استان از فردا

حسن بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم كشتي فرنگي نوجوانان خراسان رضوي كه به منظور شركت در مسابقات كشتي كشور به تبريز اعزام شده بود موفق شد با كسب دو عنوان دومي و يك عنوان سومي در جايگاه پنجم اين مسابقات قرار بگيرد.

وي افزود: در اين دوره از مسابقات 33 تيم از سراسر كشور حضور داشتند كه تيم استان خوزستان موفق به كسب عنوان قهرماني شد و تيم خراسان رضوي بالاتر از تيم تهران در جايگاه پنجم مسابقات قرار گرفت.

بذر افشان با اشاره به كسب دو مدال نقره توسط عليرضا افتخاري كشتي گير نوجوان مشهدي و مصطفي گلاوي كشتي گير سرخسي تيم خراسان رضوي گفت: افتخاري در وزن 58 كيلوگرم و گلاوي در وزن 46 كيلوگرم موفق به كسب مدال نقره در اين دوره از مسابقات شدند.

وي همچنين به كسب مدال برنز رضا عين آبادي كشتي گير نيشابوري تيم كشتي نوجوانان استان اشاره و اظهار كرد: عين آبادي كشتي گير وزن 69 كيلو گرم استان توانست با كسب عنوان سومي اين وزن مدال برنز مسابقات را به تيم استان تقديم كند تا در نهايت خراسان رضوي با كسب سه مدال به خانه بازگردد.

دبير هيئت كشتي اسان همچنين به مسابقات كشتي جوانان در كرمانشاه اشاره و بيان كرد: ورزن كشي مسابقات از امشب آغاز شده و كشتي گيران استان در چهار وزن اول فردا ر روي تشك خواهند رفت.

وي افزود: تيم جوانان خراسان را هشت كشتي گير همراهي مي كنند.