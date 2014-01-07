به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کریمیان اظهار داشت: جشنواره مردمی فیلم عمار توسط جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از سه سال پیش آغاز شد و در هر سال با استقبال بیشتری چه به لحاظ شرکت کننده و چه به لحاظ مخاطب مواجه شده است.

وی وجه تمایز این جشنواره را با سایر جشنواره‌ها در دو چیز دانست و افزود: نخستین نکته تأکید بر گفتمان انقلاب اسلامی در این جشنواره است و دوم، اکران فیلم‌ها توسط خود مردم در مساجد، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج، دوره‌های قرآن و مجامع فرهنگی و مذهبی است که از اول انقلاب سابقه نداشته است و چه بسا در دنیا هم بی‌نظیر باشد.

معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان جنوبی با بیان اینکه حداقل 30 عنوان فیلم شامل انیمیشن، مستند و فیلم کوتاه داستانی در قالب این جشنواره در استان اکران می‌شود، ادامه داد: حداقل 10 تا 15 محل اکران پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آن سالن سوره حوزه هنری واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی بیرجند است که در این مکان علاوه بر اکران، نقد فیلم هم صورت می‌گیرد.

کریمیان از تمام کسانی که درخواست اکران این فیلم‌ها را در منطقه خود دارند خواست مواردی شامل نام و نام خانوادگی و محل اکران پیشنهادی خود(شامل مساجد، حسینیه‌ها، پایگاه‌های بسیج و دوره های قرآن) که می‌خواهند فیلم را در آن جا اکران کنند را به شماره 09157400700 پیامک بزنند.

وی یاد‌آور شد: سال گذشته یکی از تولیدات استان با نام عاشقانه‌ای برای احمد که درباره شهید احمد زارعی بود به مرحله منتخبین جشنواره راه پیدا کرد اما امسال تولیدات استان به دلیل عدم آماده بودن به جشنواره نرسید.

این مسئول بیان کرد: اکران فیلم‌های جشنواره از امروز در استان آغاز و تا دهه فجر ادامه دارد.