ناکامی تیم پاس همدان در مقابل نفت مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم لیگ آزادگان عصر امروز 17 دی ماه تیم پاس همدان به مصاف با تیم مسجد سلیمان رفت که در نتیجه بازی را با نتیجه دو بر صفر واگذار کرد.

تیم پاس یکی از نمایندگان استان همدان در فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور است که در گروه دوم جدول رده بندی قرار دارد و با تیم هایی از جمله ایران جوان بوشهر، نفت و گاز گچساران، نفت مسجد سلیمان، پارسه تهران، پیکان، مس رفسنجان، راهیان کرمانشاه، یزد لوله، ابومسلم، آلومینیوم، البدر بندر گنگ و سایپا شمال هم گروه است.

در هفته چهاردهم این دوره از مسابقات لیگ دسته یک در آخرین بازی این هفته تیم پاس همدان با ترکیب جلیل احمدی، عماد قاسمی، فاسم پوراسدالله، نادر هوشیار، بابک رضی(کاپیتان)، مهدی سیفی، محسن پورحاجی، حسن اشجاری، کوشا بهایی پور و احسان پیرهادی به مصاف با تیم نفت مسجد سلیمان رفت و مغلوب تیم حریف شد.

تیم پاس همدان که این روزها بدون داشتن سرمربی به تمرینات خود پرداخته، برای بازی با تیم نفت مسجد سلیمان راهی این شهر شد و امروز به مصاف با این تیم رفت که متاسفانه تنوانست امتیازی از این بازی بگیرد و به قعر جدول رسید.

تیم پاس همدان که به دلیل عدم کسب نتایج خوب نتوانسته دل هواداران خود را شاد کند بدون داشتن سرمربی و با همکاری تیمی امروز با تیم نفت مسجد سلیمان جدال کرد تا بلکه بتواند بعد از چندین ناکامی به اولین برد خود در شروع نیم فصل دوم برسد.

قبل از این دیدار تیم پاس همدان با انجام 12 بازی و کسب 14 امتیاز در رده دوازدهم جدول و تیم نفت مسجد سلیمان نیز با انجام 12 بازی و کسب 17 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار داشت که با انجام بازی امروز تیم پاس همدان در رده دوازدهم جدول باقی ماند و تیم نفت مسجد سلیمان توانست در رده سوم جدول قرار گیرد.

بازی بین دو تیم پاس همدان و نفت مسجد سلیمان را غلامرضا جباری، فرهاد خوشنواز، احسان تیموری، برزو ادارک و سعادت باغبان قضاوت کردند.