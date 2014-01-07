  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۵۱

مطاعی:

مجوز اجرای 55 طرح عمرانی در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت

مجوز اجرای 55 طرح عمرانی در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: چگونگی اجرای 55 طرح عمرانی در کارگروه عمران استانداری کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کارگروه عمران و شهرسازی که بعد از ظهر امروز به ریاست معاون عمرانی استاندار و اعضای این کارگروه در استانداری کرمانشاه برگزار شد چگونگی ساخت و احداث 50 طرح عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در خصوص دستور کار این جلسه به خبرنگار مهر گفت: از طرح های عمرانی مورد بررسی چهار مورد با طرح های از پیش ارائه شده مغایرت داشت که در مورد آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

حیدر مطایی گفت: 33 طرح در شهرهای استان کرمانشاه نیز توجیه آنها با واقعیت مطابقت نداشت که قرار شد پس از بررسی و اصلاحات لازم در کارگروه مطرح و با نظر اعضا به تصویب برسد.

وی تصریح کرد: دو طرح عمرانی روستایی و ارائه شده از سوی بخشداری ها و دهیاری ها هم در دستور کار قرار گرفت و احداث آنها به تصویب رسید.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این جلسه 15 طرح خارج از حریم مثل طرح های تولیدی، پروار بندی و سفره خانه سنتی در شهرستانها نیز برای اتخاذ تصمیمات لازم مطرح و از تصویب کارگروه گذشت.

وی در خصوص پیگیری ساخت و ساز ها و بازسازی بافت فرسوده اظهار داشت: استاندار کرمانشاه توجه ویژه ای به ساخت و ساز و تسریع در بازسازی بافت های فرسوده دارد که با این رویکرد پیشبینی می کنم سرعت کار به اندازه کافی وجود داشته باشد.

کد مطلب 2209933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها