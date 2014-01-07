مجوز اجرای 55 طرح عمرانی در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کارگروه عمران و شهرسازی که بعد از ظهر امروز به ریاست معاون عمرانی استاندار و اعضای این کارگروه در استانداری کرمانشاه برگزار شد چگونگی ساخت و احداث 50 طرح عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در خصوص دستور کار این جلسه به خبرنگار مهر گفت: از طرح های عمرانی مورد بررسی چهار مورد با طرح های از پیش ارائه شده مغایرت داشت که در مورد آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

حیدر مطایی گفت: 33 طرح در شهرهای استان کرمانشاه نیز توجیه آنها با واقعیت مطابقت نداشت که قرار شد پس از بررسی و اصلاحات لازم در کارگروه مطرح و با نظر اعضا به تصویب برسد.

وی تصریح کرد: دو طرح عمرانی روستایی و ارائه شده از سوی بخشداری ها و دهیاری ها هم در دستور کار قرار گرفت و احداث آنها به تصویب رسید.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این جلسه 15 طرح خارج از حریم مثل طرح های تولیدی، پروار بندی و سفره خانه سنتی در شهرستانها نیز برای اتخاذ تصمیمات لازم مطرح و از تصویب کارگروه گذشت.

وی در خصوص پیگیری ساخت و ساز ها و بازسازی بافت فرسوده اظهار داشت: استاندار کرمانشاه توجه ویژه ای به ساخت و ساز و تسریع در بازسازی بافت های فرسوده دارد که با این رویکرد پیشبینی می کنم سرعت کار به اندازه کافی وجود داشته باشد.