کشف 1000 فقره سرقت در مرکز لرستان/ 60 درصد سرقتها در خرم آباد رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف هزار فقره سرقت در خرم آباد در 9 ماهه اول امسال اظهار داشت: میزان کشف سرقت در این مدت 70 درصد افزایش یافته است.

وی تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرم، بهره گیری از از امکانات موجود، انجام گشتهای هدفمند، طرح مظنون گیری، تلاش کارکنان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان را از اقدام موثر در افزایش کشفیات سرقتها عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه 60 درصد از سرقتهای استان در شهرستان خرم آباد اتفاق می افتد افزود: پلیس آگاهی این فرماندهی در اقدامی علمی و کارشناسی، ضمن ایجاد تعامل با استانهای همجوار و افزایش توان فنی و اطلاعاتی مبادرت به کشف این سرقتها کرده است.

سردار قنبری با بیان اینکه با تلاشهای شبانه روزی اداره مبارزه با شرقت پلیس آگاهی استان کشف سرقت از 43 درصد در سه ماهه اول امسال به 68 درصد در سه ماهه سوم رسیده است افزود: با تدوام این روند در شش ماهه دوم رشد مناسبی در افزایش کشف سرقتها و به تدریج در کاهش وقوع جرم خواهیم داشت.

