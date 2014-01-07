کشف 13 تن مواد مخدر در آذربایجان غربی/ لزوم همکاری مردم با شورای مبارزه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شاهین دژ، با بیان اینکه طی 9 ماهه سال جاری میزان 13 تن انواع مواد مخدر دراستان کشف و ضبط شده است، افزود: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 55 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه میزان کشفیات در شاهین دژ نیز 90 درصد طی امسال کاهش یافته است، اظهار داشت: اصلاح جامعه در گرو اقدامات جدي و مقتدرانه در امر مبارزه با مواد مخدر بوده به طوریکه باید امروز با انگيزه و همت بيشتر برای مبارزه سرسختانه با بلای خانمان‌سوز اعتياد هم‌ پيمان و همراه شويم.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد تحول در بحث مبارزه با مواد مخدر هستیم، اعلام کرد: همه باید به صورت جدي هر امکاني که براي اين امر لازم است از منابع ملي و استاني فراهم کرده و نبايد در اين زمينه دغدغه مسايل مالي و امکانات وجود داشته باشد.

سردار شرفی بر استفاده از ظرفيت مردم و خيران در امر مبارزه با مواد مخدر تاکيد و عنوان کرد: پديده اعتياد جز با کمک مردم قابل حل نبوده و نبايد نقش مردم، خيرين، متدينين و دلسوزان جامعه در اين خصوص ناديده گرفته شود، اگر آنها در خصوص اهميت موضوع توجيه شوند و اعتماد آنها جلب شود مشارکت می کنند.

وی همچنين بر استفاده از ظرفيت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداري‌ها، هنرمندان و اهل فرهنگ و هنر،کمیته امداد،بهزیستی در زمينه مبارزه با مواد مخدر در قالب آموزش دانش‌آموزان و دانشجويان، پاک‌سازي سيماي شهر و خلق آثار هنري و تبليغي تاکيد کرد.

بهروز بهروز فرماندار شاهین دژ نیز در این جلسه با بیان اینکه عصر دیروز با برنامه ریزی واتخاذ تدابیر لازم و تعامل و همراهی خوب نهادهای نظامی وانتظامی وامنیتی درشهرستان با کنترل ترددها در امر تراتزیت و حمل و نقل مواد مخدر موفق به کشف بیش از 4 کیلو مواد مخدر از نوع شیشه شدیم، گفت: قاچاقچیان به مراجع قضایی تحویل داده شد.