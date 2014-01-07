حوزه شهرسازي در مشهد بازمهندسي شود/ توسعه صنعت مورد توجه قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود هراتي ظهر سه شنبه در یازدهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد اظهار كرد: بافت سنتي مشهد احيا شود و آنچه از محله هاي قديمي باقي مانده حفظ شود.

وي با بيان اينكه امسال 217 هزار نفر در انتقال مسافر به مشهد ركورد داشتيم، افزود: بايد با توجه به حضور گسترده زائران پياده در سالهاي آينده بحث پياده روها و شانه هاي خاكي را توسعه دهيم.

عضو شوراي اسلامي شهر مشهد تاكيد كرد: تمهيدات بايد براي زائران پياده افزايش يابد.

هراتي در خصوص بافت پيرامون حرم رضوي در منطقه ثامن بيان كرد: اين طرح مثنوي هفتاد من است.

محله نوغان را حفظ كنيم

هراتي افزود: برخي محله ها و بافت هاي قديمي كه فرصت هنوز براي آنها نسوخته است توجه شود تا اين بافت هاي سنتي احيا شود.

وي عنوان كرد: در محله نوغان كه داراي سابقه تاريخي و اصالت تاريخي و عزاداری زنان نوغان نيز ثبت تاريخي شده است و مصرانه می خواهیم که اقدامات لازم برای حفظ محله نوغان انجام شود و طرح ويژه اي براي حفظ هويت تاريخي و اسلامي شهر داشته باشيم.

عضو شوراي اسلامي شهر مشهد با اشاره به اينكه پيگير مباحث بافت پيرامون هستيم تا به نتيجه برسيم، بيان كرد: تلاش شود تا بازار سرشور، كوچه سراب را كه مبتني بر مباحث معماري و شهرسازي اسلامي و ايراني حفظ كنيم.

هراتي با اشاره به هفته وحدت ابراز اميدواري كرد تا در ام القراي جهان اسلام موضوع امت واحده را با سرافرازي داشته باشيم.

لزوم توسعه صنعت

وي بر لزوم توسعه صنعت در مشهد تاكيد كرد و گفت: درست است كه خدمات شهر مشهد بيشتر مبناي اقتصاد زائر و خدمات زائر است اما نمي توانيم دراقتصاد پايه شهر صنعت را ناديده بگيريم.

هراتي گفت: صنعت ساختمان است كه به طور جدي در نظام مهندسي مطرح مي شود و در كميسيون ماده 100 آسيب هاي صنعت ساختمان را بررسي خواهيم كرد.

وي بيان كرد: منابع شهرداري مناسب است اما در طرح جامع غفلت صورت گرفته است و در اين مورد مطالعات ضعيف است.

حوزه شهرسازي و اقتصادي در مشهد بازمهندسي شود

اين عضو شوراي شهر در خواست كرد تا حوزه شهرسازي و اقتصادي در مشهد بازمهندسي شود و بايد نظريات قوي اقتصادي در آن لحاظ شود.

وي همچنين در خصوص مسائل زيست محيطي در شهر مشهد عنوان كرد: مناتسفانه قضيه شهرداري و محيط زيست مصداق اين ضرب المثل است كه " بر سر شاخه نشستن و بن بريدن است" .

وي ادامه داد: در بازديد از كارخانه آسفالت كه محيط اطرافش را آلوده كرده پيشنهاداتي داده شد و يا در موضوع دود زايي اتوبوس ها همين سرشاخه نشستن و بن بريدن است.