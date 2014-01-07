نمایشگاه نقاشی "امام زمان (عج)؛ پدری مهربان" در يزد گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستين نمايشگاه نقاشي با موضوع "امام زمان (عج)؛ پدري مهربان"، عصر سه شنبه همزمان با ایام پر برکت نهم ربیع الاول، آغاز امامت امام مهدی (عج) در نگارخانه مجتمع امام علی (ع) گشايش يافت.

اين نمايشگاه كه عصر امروز فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد، در مجتمع امام علي (ع) واقع در بلوار دانشجو تا 21 دي ماه آماده پذيرايي از علاقمندان است.

اين نمايشگاه صبح­ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 17 تا 20 براي بازديد عموم علاقمندان داير است.

مراسم اختتامیه این نمایشگاه نيز قرار است 21 دي‌ماه همزمان با نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) برگزار شود.

در اين مراسم قرار است از برگزیدگان اين نمايشگاه نقاشي نيز تجليل شود.

اين نمايشگاه به همت فرهنگسراي تخصصي امام مهدي (عج) يزد داير شده است.