دوره های آموزشی عفاف و حجاب برای کارمندان لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی با بیان اینکه قبل از سال 91 ایجاد فروشگاههایی برای فروش محصولات طراحهای لباس استان لرستان در دستور کار قرار گرفت عنوان کرد: در این راستا با کمک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 20 فروشگاه مورد حمایت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه به همه دستگاههای اجرایی استان ابلاغ کردیم که کالاهای مدنظر خود را از این فروشگاهها خریداری کنند افزود: برخی دستگاهها از این موضوع استقبال خوبی داشتند اما به مرور زمان این فروشگاهها به دلیل عدم حمایت و خرید از آنها دیگر به فعالیت خود ادامه ندادند.

جهان افروز تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و استفاده از مدها و لباسهای بومی و متعارف می توان باز هم این فروشگاهها را احیا کنیم.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان همچنین از انجام بازدید از سطح دستگاههای اجرایی استان با محوریت حوزه عفاف و حجاب خبر داد و گفت: تا کنون 300 مورد بازدید از سطح دستگاههای اجرایی لرستان صورت گرفته است.

جهان افروز همچنین بر ضرورت برگزاری نمایشگاههای مد و لباس در سطح استان تاکید کرد و گفت: این امر نیز می تواند از سوی خانمهایی که طراح هستند در سطح شهرستانهای مختلف استان دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت ارائه آموزشهای لازم برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف تاکید کرد و گفت: در این راستا دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان اعلام آمادگی کرده که دوره های آموزشی را برای دستگاههای اجرایی استان در این حوزه برگزار کند.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان با بیان اینکه در این راستا دفتر آموزش و پژوهش دوره های ضمن خدمت برای دستگاههای اجرایی استان برگزار می کند افزود: این دوره ها را می توان به صورت هشت ساعته برگزار کرد.