زمینه جذب نیروی متخصص در شهرداری سنندج فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، کامیاب شادمان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع شهردار سابق سنندج اظهار داشت: وضعیت نیروی انسانی حرکت توانمند شهرداری را سخت کرده بود که با درایت، حمایت و تعامل همه جانبه بخشی از این مشکلات حل شد و زمینه ورود افراد متخصص به شهرداری فراهم است.

وی افزود: با انجام اقدامات موثر و ارزشمند در شهرداری می تواند جایگاه اعتلا یافته شهرداری را به جایگاه اصلی خود بازگرداند و موجب انجام کار ارزشمند و در نتیجه رضایت مردمی شد.

شهردار سنندج با بیان اینکه جایگاه خدماتی شهرداری با همکاری و تعامل به جایگاه اصلی خود باز خواهد یافت و در تمام حوزه ها ارتقاء پیدا می کند، ادامه داد: مدیریت منابع انسانی و مالی در شهرداری سنندج جزو اولویت های کاری است.

شادمان یادآور شد: در شرایط کنونی که دارای تلاطم است شهرداری نیاز به توجه و همت برای رفع این وضعیت است و مدیریت صحیح از اساس آن است.

وی با بیان اینکه نقد سازنده موتور محرک پیشرفت است، بیان کرد: نقد سازنده حرکت را تسهیل می بخشد و با آشکار ساختن معایب موجب رفع آنها می شود که رسانه ها در این زمینه سازندگی را برای شهرداری به دنبال خواهند داشت.

شهردار سنندج گفت: سازندگی از نیازهای جامعه برای رسیدن به تعالی است و موجب اعتلای فرهنگی شهر، مردم و نظام می شود و شهرداری سنندج با پیدا کردن ظرفیت ها در راستای این مسیر گام برمی دارد.

مدیران و مسئولان اجرایی به جایگاه شوراها توجه کنند

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نيز در ادامه اين جلسه گفت: مسئولان و مدیران اجرایی شهرستان باید به جایگاه واقعی شوراها توجه داشته باشند و این شوراها را در مقابل خود نبینند.

سید انور رشیدی اظهار داشت: در قانون اساسی کشور بر توجه به جایگاه شوراهای اسلامی تاکید شده است و مسئولان و مدیران اجرایی نیز باید به این قانون پایبند باشند.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در سطح جامعه می توانند تاثیر بسیاری داشته باشند و با دیدگاه تعاملی به جای دیدگاه تقابلی می تواند از ظرفیت این شوراها به خوبی بهره برد.

رئیس شورای اسلامی سنندج ادامه داد: اعضای شورای شهر با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند و بر همین اساس از آنان انتظار دارند که خدمات مطلوبی به آنان ارائه شود و این کار بدون هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی محقق نمی شود.

رشیدی یادآور شد: در بدنه شوراهای اسلامی نیروهای انسانی متخصصی وجود دارد که می توانند با توجه به توانایی و پتانسیل هایی که دارند به عنوان بازوی توانمند مدیریت اجرایی کمک کنند.

وی بیان کرد: قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به خوبی مسیر خدمت گذاری به مردم را برای اعضای این شورا مشخص کرده و بر اساس قرآن و آموزه های دینی تدوین شده است.

رئیس شورای اسلامی سنندج در ادامه به زحمات چندین ساله مهدی حسام شریعتی شهردار سابق شهر سنندج اشاره کرد و گفت: وی در این مدت تلاش های شبانه روزی و بی وقفه ای را در راه عمران و آبادانی شهر انجام داده و خدمات ارزنده ای را به مردم ارائه کرده است.

رشیدی همچنین با اشاره به انتخاب کامیاب شادمان به عنوان شهردار جدید شهر سنندج افزود: وی نیز یکی از مدیران توانمند پیکره شهرداری است و با توجه به عملکرد موفق شهردار سابق وظیفه سنگینی را به عهده دارد.

وی با بیان اینکه شورای شهر به وی اعتماد کرده اند و شادمان را فردی توانمند در حوزه عمران شهری شناخته اند، اظهار داشت: امیدواریم با توجه به تجربیاتی که وی در گذشته کسب کرده بتواند خدمات مهمی را به مردم ارائه کند.

گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای لوح یادبودی از زحمات و تلاش های شبانه روزی مهدی حسام شریعتی قدردانی شد و حکم انتصاب کامیاب شادمان که از سوی وزیر کشور صادر شده به وی ابلاغ شد.