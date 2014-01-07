  استانها
  2. لرستان
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷

سرهنگ نجفی خبر داد:

8 تن قیر طبیعی قاچاق در خرم آباد کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی خرم آباد از کشف هشت تن قیر طبیعی غیر مجاز در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی سپیددشت و زاغه در دو عملیات جداگانه هشت تن قیر طبیعی قاچاق را کشف کردند.

وی ادامه داد: ماموران پاسگاه انتظامی سپیدشت در بازرسی از یک دستگاه خودرو نیسان چهار تن و ماموران انتظامی زاغه نیز در جریان ایست بازرسی و در راستای مبارزه با کالای قاچاق از یک دستگاه سایپا چهار تن قیر طبیعی غیر مجاز کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با اشاره به اینکه به طور قاطع با کالای قاچاق مبارزه و مقابله می شود گفت: همشهریان با مشاهده اینگونه افراد بلافاصله با پلیس تماس بگیرند تا برابر قانون با این افراد برخورد شود.

کد مطلب 2209942

