8 تن قیر طبیعی قاچاق در خرم آباد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی سپیددشت و زاغه در دو عملیات جداگانه هشت تن قیر طبیعی قاچاق را کشف کردند.

وی ادامه داد: ماموران پاسگاه انتظامی سپیدشت در بازرسی از یک دستگاه خودرو نیسان چهار تن و ماموران انتظامی زاغه نیز در جریان ایست بازرسی و در راستای مبارزه با کالای قاچاق از یک دستگاه سایپا چهار تن قیر طبیعی غیر مجاز کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با اشاره به اینکه به طور قاطع با کالای قاچاق مبارزه و مقابله می شود گفت: همشهریان با مشاهده اینگونه افراد بلافاصله با پلیس تماس بگیرند تا برابر قانون با این افراد برخورد شود.