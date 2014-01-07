هلاکت 25 تروریست در حمله هوایی ارتش عراق/تدابیر امنیتی در مرز با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع امنیتی در الانبار اعلام کرد: در حمله جنگنده های عراقی 25 تروریست به هلاکت رسیدند.

این منبع درباره اوضاع فلوجه گفت: ارتش عراق این شهر را به محاصره خود درآورده است و آماده حمله ضد تروریستی داعش می شود.

از سوی دیگر سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق بیان کرد: نیروهای امنیتی طی عملیات موفق به هلاکت سه عامل انتحاری که در داخل یک خودروی بمب گذاری شده بودند و قصد داشتند عملیاتی علیه اداره گمرک در تکریت در صلاح الدین انجام دهند،شدند.

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: انفجار یک بمب در نزدیکی یک مرکز پلیس در منطق الزیدان در ابوغریب در غرب بغداد سبب کشته شدن دو پلیس و زخمی شدن پنج پلیس دیگر شد.

از سوی دیگر منابع امنیتی عملیات الجزیره و البادیه در الانبار اعلام کردند: عملیات الجزیره با همکاری گارد مرزی الانبار و با حمایت بالگردها اقدامات امنیتی در طول نوار مرزی عراق با سوریه در غرب الانبار انجام دادند و در گذرگاه های القائم و الولید حضور نیروهای امنیتی تقویت شد و هدف ممانعت از نفوذ داعش و القاعده به عراق بود.

این منابع از حضور تانکها و دیگر ادوات زرهی در مرز عراق با سوریه خبر دادند.

یک منبع وابسته به پلیس الانبار دو عضو داعش کشته شدند و چهار نفر دیگر در منطقه البوعبید در الخالدیه در شرق الرمادی بازداشت شدند.

در استان بابل نیز یک عامل انتحاری در منطقه الوند در این استان بازداشت شد.

در حمله افراد مسلح در منطقه القاهره در شرق بغداد یک غیر نظامی کشته شد.

منابع امنیتی عراقی در استان نینوی اعلام کردند: نیروهای ارتش در منطقه کراج در شمال شرق موصل شش مظنون تروریستی را بازداشت کردند.

منابع بیمارستانی در استان کرکوک اعلام کردند: در انفجار خودرو بمبگذاری شده ضد مرکز پلیس القوریه در کرکوک دو نفر کشته و52 نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به پلیس عراق در بغداد از کشته شدن یک نفر در اثر حمله افراد مسلح به منطقه ای در جنوب بغداد خبر داد.