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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴

شاهمرادی به مهر خبر داد؛

توزیع سبد کالای رایگان در روز اول بهمن ماه در کرمانشاه/ ریز اقلام و اقشار تحت پوشش طرح

توزیع سبد کالای رایگان در روز اول بهمن ماه در کرمانشاه/ ریز اقلام و اقشار تحت پوشش طرح

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: سبد کالای رایگان به خانواده های تحت پوشش طرح در استان کرمانشاه از روز اول بهمن ماه توزیع خواهد شد.

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سبد کالای شهروندان کرمانشاهی با استفاده از کارت یارانه سرپرست خانوار در روز اول بهمن ماه سال جاری برای طبقات تحت پوشش طرح عرضه خواهد شد.

شاهمرادی گفت: سرپرستان خانوار تحت پوشش در جامعه طرح هدف می توانند با استفاده از کارت یارانه خود و با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای معتبر مثل رفاه، اتکا و ... سبد کالای خود را به صورت رایگان و بدون پرداخت وجهی دریافت کنند.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اقلامی که به شهروندان تحت پوشش طرح ارائه خواهد شد اظهار داشت: اقلامی شامل 10 کیلو برنج، روغن سویا، یک شانه تخم مرغ و قالب های پنیر 400 گرمی به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: کارکنان دولت، کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی، طلاب و خبرنگاران از جامعه تحت پوشش ارائه سبد کالای رایگان هستند که می توانند در روز اول بهمن ماه سبد کالای خود را دریافت کنند.

کد مطلب 2209944

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