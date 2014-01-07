توزیع سبد کالای رایگان در روز اول بهمن ماه در کرمانشاه/ ریز اقلام و اقشار تحت پوشش طرح

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سبد کالای شهروندان کرمانشاهی با استفاده از کارت یارانه سرپرست خانوار در روز اول بهمن ماه سال جاری برای طبقات تحت پوشش طرح عرضه خواهد شد.

شاهمرادی گفت: سرپرستان خانوار تحت پوشش در جامعه طرح هدف می توانند با استفاده از کارت یارانه خود و با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای معتبر مثل رفاه، اتکا و ... سبد کالای خود را به صورت رایگان و بدون پرداخت وجهی دریافت کنند.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اقلامی که به شهروندان تحت پوشش طرح ارائه خواهد شد اظهار داشت: اقلامی شامل 10 کیلو برنج، روغن سویا، یک شانه تخم مرغ و قالب های پنیر 400 گرمی به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: کارکنان دولت، کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی، طلاب و خبرنگاران از جامعه تحت پوشش ارائه سبد کالای رایگان هستند که می توانند در روز اول بهمن ماه سبد کالای خود را دریافت کنند.