كمبود فضاي مسقف امامزاده عبدالله (ع) بافق جبران مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلي فلاح، ظهر سه شنبه در بازديد از عمليات اجرايي امامزاده عبدالله (ع) بافق اظهار داشت: طرح هاي در دست اجراي اين امامزاده بر اساس برنامه ريزي پيش بيني شده، تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد.

وي بيان كرد: با توجه به برگزاری بيشتر مناسبت ‌های ملی و مذهبی در امامزاده عبدالله و کمبود فضای مسقف صحن موسی بن جعفر، این امامزاده از سقف فوق سبک و یک سازه فلزی بدون فشار برخوردار می ‌شود.

فلاح با اشاره به عدم تغییر در فضا و نمای گنبد و گلدسته امامزاده عبدالله (ع) عنوان كرد: این طرح بلندمدت هزینه ‌ای بالغ بر يك میلیارد و 500 میلیون ریال را در بر خواهد داشت.

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بافق ادامه داد: طرح مسقف کردن صحن موسی بن جعفر (ع) این امامزاده در مساحت 100 مترمربع نیز به زودی اجرا می‌ شود.

شبكه برق امامزاده عبدالله (ع) بافق اصلاح و بهسازي مي شود

وی از پیشرفت 90 درصدي بهسازی و اصلاح شبکه برق امامزاده عبدالله با هزینه 200 میلیون ریال خبر داد و اظهار داشت: بعضی از قسمت‌های برق کشی این مکان با سابقه 35 ساله، خطر آتش سوزی را داشته که با اجرای این پروژه، این خطر برطرف می‌شود.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه بافق از آغاز عملیات اصلی احداث رواق وادی الرحمه و صحن جدید امام جواد (ع) آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) بافق خبر داد و يادآور شد: عملیات اصلی احداث رواق وادی الرحمه با مساحتی بالغ بر هزار و 700 مترمربع همچنین صحن جدید امام جواد (ع) با مساحتی بالغ بر هزار و 500 متر که بعد از اتمام عملیات ساخت رواق بر روی آن ایجاد خواهد شد، همزمان با هفته وقف آغاز شده است.

وی بيان كرد: هزینه اجرای طرح ياد شده، ۱۰ میلیارد ریال است که در طول چند ماه گذشته، اين طرح چند بار از طرف مشاوران و مهندسان مورد بازنگری قرار گرفت و سرانجام طرح نهایی تهیه و به پیمانکار ابلاغ شد.

چشم انتظار كمكهاي نقدي خيران براي پيشبرد طرح هاي امامزاده هستيم

فلاح، زمان اجرای طرح را شش ماه اعلام کرد و افزود: انتظار می‌رود در طول اجرای طرح، کمک‌های نقدی افراد خیّر و مردم ولایتمدار شهرستان بافق، عملیات اجراي اين طرح را سرعت بیشتری ببخشد و در زمان زودتری به بهره‌برداری برسد.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه بافق همچنین از اجرای طرح تجدید فرش‌های حرم و خرید فرش‌های محرابی متناسب با طرح و معماری حرم خبر داد و بیان داشت: این طرح با هزینه‌اي بالغ بر 450 میلیون ریال همراه خوشبو کننده حرم مطهر با سیستم خوشبو کننده رایحه درمانی برای نشاط و شادابی زائران، یکی دیگر از طرح‌های در دست اجراست.

فلاح ادامه داد: اجرای طرح خوشبو کننده حرم با هزینه‌ اي بالغ بر 20 میلیون ریال از طرح‌های اجرایی داخل حرم است که تا چند روز آینده به اتمام می‌ رسد.

وی افزود: با توجه به اجرایی بودن طرح جامع امامزاده عبدالله در طولانی مدت، مشکلات فعلی سرویس بهداشتی این مکان با تعمیرات اساسی و افزایش فضا با هزینه 250 میلیون ریال برطرف خواهد شد.

فلاح، نورپردازی گنبد و گلدسته ‌های این بارگاه و داخل حرم و رواق آیینه کاری دارالسلام و ضریح مطر را در دو فاز اجرایی برشمرد و گفت: این طرح با هزینه‌اي بالغ بر 200 میلیون ریال در دست اجراست که فضای بیرونی و داخلی را از معنویت خاصی برخوردار می ‌کند.