بهره برداری از 9 طرح عمرانی در پیرانشهر/ گلزار شهدای پلدشت ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ فرماندار پیرانشهر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسمات دهه مبارکه فجر از آماده بهره برداری 9 پروژه عمرانی خدماتی با اعتبار بیش از 68 میلیارد و 130 میلیون ریال خبر داد و افزود: این طرحها شامل بهره برداری 3 مدرسه، آسفالت راه روستایی، آبیاری تحت فشار، خط هوایی فاز سه، مرغداری گوشتی ، GSM روستایی و ... است.

اروج مجاهدی همچنین نسبت به برگزاری هر چه باشکوهتر مراسمات در این ایام در شهر و روستا تاکید و عنوان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، نشست بصیرت افزایی، همایش روحانیون، دیدار از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و اجرای مولود خوانی از دیگر برنامه های این ایام است.

وی تشکیل کمیته های برنامه ریزی را ضروری دانست و اظهار داشت: هدف حضرت امام راحل (ره) از تشکیل هفته وحدت، ایجاد اتحاد و انسجام بین مسلمانان بوده تا به همدیگر یاری رسانده و تمامی دسیسه های دشمن را نقش بر آب کنند.

انتقاد فرماندار سلماس از کندی روند تخصیص تسهیلات روستای

فرماندار سلماس بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تسهیلات روستایی با حضور مدیران بانک های عامل با انتقاد از روند کند اعطاي وام و تسهيلات مسکن روستايي، گفت: ارائه وام تا پايان سال جاري به شتاب و تلاش شبانه روزي بيشتري نياز دارد.

مرتضی نظری بر تسريع اجراي طرح نوسازي و بهسازي مسکن روستايي و فراهم کردن بستر ارايه تسهيلات و وام بانکي براي متقاضيان توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي و بانک هاي عامل تاکيد کرد و اعلام کرد: خدمت رساني به مناطق روستايي نه به عنوان موضوعي کاري، بلکه يک امر اعتقادي است.

وی اظهار داشت: دهياران، شوراها و بسيج درروستاها بايد با بنياد مسكن همکاري کرده بطوري که روستاييان مي توانند با مراجعه به آنها نسبت به تشكيل پرونده اقدام و ازتسهيلات اعطايي دولت استفاده نموده و ازخدمات فني بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز بهره مند شوند.

نظری بهسازي و نوسازي مسکن روستايي را مشوقي براي ماندن اهالي روستا بخصوص جوانان در روستا دانست و با اشاره به اینکه شرط اعطاي وام، داشتن سند مالکيت يا تضمين توسط وام گيرنده از طريق سپردن سفته زنجيره اي است، خطاب به مدیران بانک های عامل گفت: ترتیبی اتخاد نمایید در اولین فرصت ممکن در چارچوب آئین نامه ها تسهیلات روستایی و بافت فرسوده به متقاضیان پرداخت شود.

گلزار شهدای پلدشت ساماندهی می شود

فرماندار پلدشت بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هزینه کرد اعتبار ساماندهی گلزار شهدای پلدشت اظهار داشت: شهدا به عنوان میراث گرانبهای هشت ساله دفاع مقدس هستند که همه وظیفه داریم ازآن‌ها به نحو احسن محافظت کنیم.

جبار طالبی با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدای یک شهر ساماندهی نماد مقاومت و ایثار آن شهر است، عنوان کرد: همه باید برای انجام این حرکت خداپسندانه با جدیت تلاش کنیم

معاون عمرانی بنیاد شهید آذربایجان غربی نیز در این جلسه اعتبار طرح ساماندهی مزار شهدا را در پلدشت 200 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: نقشه و کلیه مشخصات و برآوردهای این طرح انجام و عملیات اجرایی آن با نظارت بنیاد شهید توسط شهرداری پلدشت از ابتدای سال آینده آغاز می شود.