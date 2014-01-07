امامزادگان و بقاع متبرکه نهاوند به قطب های مهم فرهنگی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی بعدازظهر سه شنبه در آئین پرده برداری از ضریح جدید امامزاده فضل بن موسی(ع) شهر برزول نهاوند با بيان اين که يکي از ويژگي هاي بارز شيعيان توجه ويژه به آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه مي باشد، افزود: زيارت و توسل جايگاهي خاص در فرهنگ تشيع دارد. زيارت، خود را با الگو سنجيدن است.

مولوی اظهار داشت: زيارت و قبور مطهر و پاک اهل بیت و سایر خاندان عصمت و طهارت در هر جا و هر سرزمين که باشد، کانوني براي رشد معنويات و زمينه اي براي رشد ارزش هاي الهي در انسان ها است.

وی بیان داشت: زیارت قبور اهل بیت اينها دل و جان را روشن ساخته و اميد مي بخشد، حتي زيارت قبور مؤمنان و صالحان نيز انسان را به ياد آخرت و صلاح مي اندازد و ياد خدا را در دل ها بيدار مي سازد.

فرماندار شهرستان نهاوند اضافه کرد: مردم با مراجعه به این اماکن به ترویج معارف اسلامی می بپردازند و مرقد مطهر امامزادگان(ع) به خاطر عشق و ارادت مسلمانان به خاندان اهل بیت (ع (منزلگاهی برای عبودیت انسان های خداجوی و پناهگاهی برای درد مندان و حاجت مندان است تا با توسل به خاندان عترت و فرزندان ایشان، مورد تقرب الهی قرار گیرند.

بقاع متبرکه گنیجنه ای ارزشمند برای تبیین حقانیت هستند

مولوی عنوان کرد: علاوه بر قداست و کراماتی که در این مکان ها مشاهده می شود، بقاع متبرکه گنجینه ای ارزشمند برای تبیین حقانیت و مظلومیت سلاله نورانی ائمه اطهار(ع) به شمار می آیند و نقش مهمی در هدایت فکری و معنوی جامعه و ترویج تعالیم اسلامی ایفا می کنند و همواره در طول تاریخ به عنوان مراکزی مهم و اثر گذار، موجب حفظ وحدت و انسجام اقوام مختلف شده اند.

مجتبی مولوی بیان داشت: حرم مطهر امامزاده فضل بن موسی(ع) در موقعیت مکانی بسیار مناسب واقع شده که با برنامه ریزی صحیح و استفاده از افراد با ذوق و فرهنگی در مسائل برنامه ریزی و آشنا با مسائل مذهبی فرهنگی و اجتماعی روز به قطب فرهنگی در جامعه شهری نهاوند و استان تبدیل شود.

وی اظهار داشت: شایسته است با اجماع نظر، اتحاد درعمل و تزریق نیروهای خوش ذوق و فرهنگی در بین هئیت امنا نسبت به توسعه عمرانی مرقد مطهر امام زاده فضل(ع) و اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی نیز، همت جدی نمایند .

فرماندار شهرستان نهاوند در پایان سخنانش گفت: با توجه به موقعیت خاص مکانی امام زاده فضل(ع) در شهر و مجاورت با قبور مطهّر شهدای دفاع مقدس، درطول سال میزبانی مهربان و همیشگی برای خانواده های معظم شهدا، زائرین و متوسلین به این امامزاده(ع) است که این امر اهمیت و لزوم برنامه ریزی صحیح و بهره برداری بهینه از ظرفیت های منحصر به فرد این بقعه متبرکه را روشن می سازد.