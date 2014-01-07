بهای مسکن مهر پردیس فعلاً افزایش نمی یابد/ افزایش قیمت به نفع مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هدایت عصر سه شنبه در نشستی خبری که با حضور ولی پور عضو جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس، دیگر مسئولان این شرکت و جمعی از اصحاب رسانه کشوری در محل کنفرانس های شرکت عمران برگزار شد، اظهار داشت: بهای واحدهای طرح های مسکن مهر شهر جدید پردیس به دلیل آنکه آورده های متقاضیان به صورت واقعی مدیریت و پیش بینی شده بود، عددی واقعی است، از این رو فعلاً افزایش قیمتی در طرح های مسکن مهر این شهر اعمال نمی شود، مشروط بر اینکه دستورالعمل افزایش قیمت از سوی وزارتخانه به پیمانکاران ابلاغ نشود.

فاصله ناچیز سود و حاشیه سود در مسکن مهر

وی ادامه داد: هدف کلی مجموعه وزارت راه و شهرسازی ساخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر و تحویل آنها به مردم است و مردم نیز ما را به عنوان نماینده خود در این زمینه تعریف کرده اند؛ به عنوان مثال اگر شخصی مبادرت به احداث واحدی شخصی کرده و در خلال اجرای کار با افزایش بهای مصالح ساختمانی مواجه شود، آیا توقف ساخت و ساز امری منطقی است؟ هرچند شرکت عمران شهر جدید پردیس با پیمانکاران مجری طرح های مسکن مهر قراردادهایی را منعقد ساخته اما واضح است که مرز سود و حاشیه سود آنها در مسکن مهر عموماً بسیار کم است.

این مسئول اضافه کرد: شرایط حاکم بر بهای پروژه های مسکن مهر پردیس در قیاس با بهای طرح های مسکن مهری از چهار تا پنج سال گذشته به همراه بروز بیشترین افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 90 راهکارهایی را پیش روی مسئولان امر قرار داد که استفاده از ابزارهای قانونی با مشاهده عدم عمل به تعهدات از سوی پیمانکاران یکی از آنها بود، در این خصوص اموری نظیر فسخ قرارداد، توقیف اموال و ... نیز می توانست عملی شود، اما وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از متقاضیان زمانی که دو مبحث عدم افزایش قیمت و تعطیلی پروژه های مسکن مهر را عناصری مرتبط با یکدیگر تشخیص داد، نسبت به این امر اقدام کرد.

افزایش قیمت به نفع مردم بود

هدایت تصریح کرد: اگر در خلال اجرای طرح های مسکن مهر افزایش بهایی صورت نمی گرفت همه پیمانکاران کار را روی زمین می گذاشتند و در بیانی ساده عملاً کار مردم با توقف مواجه می شد؛ بنابراین مجموعه های اجرایی کشور در طرح مسکن مهر در راستای منافع مردم و تحویل هر چه سریعتر واحدهای مسکونی به متقاضیان افزایش قیمت را اعمال کرد و این کار وزارت راه شهرسازی برای نفع مردم تمام شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس افزود: در حال حاضر مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید و وزیر راه و شهرسازی پیگیر تحقق دو مسئله مهم یعنی ساخت و تکمیل طرح های مسکن مهر و همچنین تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های مذکور هستند تا همه بار افزایش بهای مسکن مهر با اخذ اعتبارات بانکی روی دوش متقاضیان سنگینی نکند.

وی ادامه داد: مسئولان امر درصدد بودند پروژه های مسکن مهر پردیس به سرنوشت این طرح در سایر نقاط کشور دچار نشود، از این رو ارقام مندرج در قراردادها با قید واژه "علی الحساب" همراه بود، در آن مقطع زمانی هنوز امور زیربنایی نظیر ساخت مخازن آب، راه های دسترسی و ... به پیمانکاران مجری طرح واگذار نشده بود و بهای آنها نیز هنوز مشخص نبود تا بتوان هزینه نهایی را برای پروژه های مذکور معین کرد.

ایجاد پارکینگ طبقاتی در فاز پنج و افزایش آورده متقاضیان

این مسئول با اشاره به بهای برخی طرح های مسکن مهر پردیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای مسکونی مسکن مهر پردیس در فاز 11 با بهایی بالغ بر 26 میلیون تومان شامل 70 درصد آورده متقاضی، واحدهای فاز هشت به علت تأمین پارکینگ و همچنین مساحت و مشاعات بیشتر با 36 میلیون تومان شامل 70 درصد آورده متقاضی و فاز پنج با بهای 26 میلیون تومان عقد قرارداد می شود.

هدایت تصریح کرد: همچنین شرکت عمران شهر جدید پردیس بر اساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی باید در فاز پنج مسکن مهر این شهر پارکینگ ایجاد می کرد، از این رو این مهم از طریق فراخوان عمومی و جذب پیمانکار اجرایی می شود، بنابراین قیمت واحدهای این سایت در حال احداث هنوز دقیقاً مشخص نیست و در صورت مشخص شدن به رقم آورده متقاضیان افزوده می شود.

افزایش بها، آیتمی تشویقی برای پیمانکاران

عضو جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز در خصوص افزایش بهای طرح های مسکن مهر خاطرنشان کرد: همانطور که مسئولان شهرهای جدید بارها در گفتگوهای خود با اصحاب رسانه اعلام کردند، مبحثی تحت عنوان افزایش بها به لحاظ حقوقی وجود ندارد بلکه این امر یک آیتم تشویقی برای پیمانکاران مجری طرح است.

حسن ولی پور تصریح کرد: این شاخص های تشویقی به پیمانکارانی تعلق می گیرد که بتوانند طبق تعهدات خود پروژه های تحت مدیریت شان را تکمیل و به اتمام برسانند.

وی ادامه داد: هزینه ساخت مسکن مهر از دو محل آورده متقاضیان و همچنین تسهیلات بانکی تأمین می شود، در حال حاضر دو شاخص تأمین اعتبار یاد شده در بسیاری از طرح مسکن مهر کشور خاتمه یافته و آیتم های تشویقی مذکور باید از محلی تأمین شود.

هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در تکمیل این گفته عضو جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره آیتم های تشویقی به پیمانکاران تصریح کرد: برای اجرای این امر در انتظار مجوزهای اصلی هستیم؛ در این خصوص پروژه های نزدیک به تکمیل با پیشرفت فیزیکی 99 درصد در اولویت قرار دارند.

پرداخت مطالبات وزارت نیرو در خصوص انشعابات امور زیربنایی

هدایت در ادامه با اشاره به بخشی از تعهدات محقق شده از سوی شرکت عمران پردیس در خصوص مسکن مهر این شهر خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص طرح مسکن مهر تعهدات مالی در خصوص پروژه تصفیه خانه، خط انتقال آب از سد لتیان به پردیس و تأمین بخشی از هزینه های انشعابات امور زیربنایی را محقق ساخت.

این مسئول ادامه داد: در سایت مسکن مهر فاز هشت پردیس رقمی بالغ بر 10 میلیارد تومان به شرکت توزیع برق پرداخت شده که این امر به نوعی پیش خرید این انشعابات قلمداد می شود تا مسئولان برق رسانی بتوانند نسبت به خرید و ایجاد تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند.

هدایت اضافه کرد: در این زمینه صورتجلسه ای میان وزرای نیرو و راه و شهرسازی وقت منعقد شد که جزئیات امر بر اساس آن صورتجلسه از سوی معاونان مربوطه پیگیری شد که اسناد پرداخت ها موجود است.

علاقه اغلب مردم برای برخورداری از سند ملکی

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص شرایط قراردادهای ملکی و 99 ساله این شهر گفت: در حال حاضر به غیر از پروژه "سرمایه گذاری مسکن" فاز سه که ملکی است، سایر طرح های اجرایی در این شهر شامل پروژه های مسکن مهر دارای قرارداد 99 ساله هستند.

وی ادامه داد: طبق نظر مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید باید در روندی منطقی واگذاری زمین به افرادی که می توانند هزینه زمین را تأمین کنند، صورت گیرد؛ هدف تعیین شده در همین راستا قرار دارد، اما هنوز ساز و کارهای لازم برای ان تعریف نشده است.

این مسئول اضافه کرد: بر اساس نظرسنجی های بعمل آمده اغلب مردم علاقه مند به برخورداری از سند اعیان به همراه سند عرصه و یا در اصطلاح سند ملکی هستند، به هر روی وزارت راه و شهرسازی و مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید در مسیر منافع مردم گام بر خواهند داشت.

هدایت افزود: البته معنای این بیان، الزام در ملکی شدن همه واحدهای مسکونی نیست، چراکه شاید بخشی از مردم به لحاظ شرایط درآمدی قادر به چنین امری نباشند.