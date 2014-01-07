استقبال بیروت از همکاری با تهران برای پیگیری انفجار مقابل سفارت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با «شکیب قرطباوی»، وزیر دادگستری لبنان ملاقات و در خصوص روند پیگیری واقعه تروریستی انفجار مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت گفتگو نمود.



رکن‌آبادی با اشاره به مفاد نامه مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در خصوص اعزام هیأتی قضایی به لبنان به منظور پیگیری واقعه تروریستی انفجار مقابل سفارت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تجارب خوبی در مقابله با تروریسم داشته و آمادگی دارد با اعزام هیأتی به تبادل تجارب در این خصوص بپردازد و در جریان روند پیگیری‌ها قرار گیرد.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ضمن تشکر از تلاش جدی مقامات لبنانی از جمله وزارت دادگستری لبنان در رسیدگی به پرونده عملیات تروریستی مقابل سفارت ابراز امیدواری کرد تحقیقات و پیگیری‌ها در اسرع وقت به نتیجه کامل برسد.



شکیب قرطباوی وزیر دادگستری لبنان ضمن ابلاغ سلام و تشکر از وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، با استقبال از پیشنهاد کشورمان اظهار داشت: همکاری مشترک برای مقابله با تروریسم اقدام مثبتی در تمامی کشورهای دنیا به شمار رفته و اقدام تروریستی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت در حقیقت حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.



وزیر دادگستری لبنان ضمن تشریح روند تحقیقات و پیگیری‌ها در خصوص انفجار مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و دیگر عملیات‌های ترویستی در لبنان اظهار داشت: تروریسم پدیده خطرناکی است که کل لبنان اعم از مسلمان و مسیحی و همچنین دیگر کشورهای منطقه را در معرض تهدید قرار داده است.