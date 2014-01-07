اسد هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته است/تصمیمات ژنو 2 به همه پرسی گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: موضع دولت سوریه در قبال نشست ژنو 2 واضح و آشکار و مبتنی بر تلاش جدی برای موفقیت این نشست است.

وی با بیان این مطلب افزود: سوریه نسبت به تحقق منافع عالی دولت سوریه اهتمام می ورزد اما سوریه دائما با رویدادهایی مواجه است.

الزعبی تصریح کرد: ارتش آزاد سوریه، داعش، جبهه النصره و جبهه اسلامی و ... گروه های تروریستی هستند که با یکدیگر ائتلاف کردند، دچار اختلاف شدند و از هم جدا شدند اما برای ملت سوریه تمامی این گروه ها، تروریستی محسوب می شوند و این یک اتهام سیاسی نیست بلکه رفتار و فیلم های این گروه ها گویای هر چیز است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت: سوریه صرفنظر از اسامی این گروه ها، با تروریست ها مبارزه می کند و کسی که سلاح حمل کند و مردم را به قتل می رساند تروریست است و ما با همه این افراد به یک شکل تعامل می کنیم. تروریسم افراطی یا میانه وجود ندارد و مفهوم تروریسم تغییر نکرده است.

وی در ادامه گفت که عامل انفجارهای اخیر روسیه، عراق، لبنان و سوریه یکی است و این کشورها حق دارند که از امنیت ملی خود دفاع کنند.

عمران الزعبی خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که در ژنو 2 اتخاذ شود و ملت سوریه در همه پرسی آن را تایید نکند ارزشی نخواهد داشت.

الزعبی در بخش دیگر سخنان خود ابراز امیدواری کرد که ایران در نشست ژنو 2 حضور داشته باشد. وی اظهار داشت: ترکیه باید تمامی مرزهای خود و اردوگاه های آموزش [نظامی به تروریست ها] را ببندد و تجهیز تسلیحاتی گروه های تروریستی را متوقف کند. اما روابط ما با ملت ترکیه ارتباطی به دولت های این کشور ندارد.

وی همچنین گفت: دولت سوریه آمادگی دارد برای کنترل مرزها با دولت اردن همکاری کند اما مشروط بر اینکه امان واقعا خواستار کنترل مرزها باشد و تحت فشارهای خارجی به ویژه عربستان سعودی قرار نداشته باشد.

عمران الزعبی اظهار داشت که مردم سوریه اصرار دارند بشار اسد در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد شود اما هنوز تصمیمی در این رابطه از سوی اسد اتخاذ نشده است و این به خود ایشان مربوط است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه در پایان گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد در نشست ژنو 2 دستورات عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکا، اروپا یا ترکیه اجرا شود.