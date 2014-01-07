  1. استانها
شیخانی:

22 هزار کودک خراسان جنوبی زیر پوشش طرح غربالگری بینایی قرار گرفتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا کنون 22 هزار کودک سه تا شش سال در این استان زیرپوشش طرح غربالگری بینایی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شیخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح غربالگری بینایی برای کودکان سه تا شش ال استان اجرا می شود، گفت: بیش از 37 هزار کودک سه تا شش سال در این استان وجود دارد.

 وی زمان آغاز این طرح در استان را از ابتدای سال جاری اعلام کرد و گفت: تا پایان سال این طرح در 18 پایگاه  ثابت و 647 پایگاه غیردائمی اجرا می شود.

معاون امور پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه با اجرای این طرح می توان از بسیاری از اختلالات بینایی جلوگیری کرد، بیان داشت: حدود 400 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

 وی با بیان اینکه تا کنون 60 درصد کودک واجد شرایط  مورد غربالگری بینایی قرار گرفته اند، عنوان کرد: 10 دستگاه غربالگری بینایی در سطح استان برای اجرای این طرح وجود دارد.

شیخانی با بیان اینکه 680 کارشناس در اجرای این طرح همکاری می کنند، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال حدود 90 درصد وکودکان سه تا شش سال استان غربالگری بینایی شوند.

به گفته وی از مجموع 22 هزار کودک زیر پوشش این طرح دو هزار و88 کودک مشکوک به اختلال و یا بیمار شناسایی شده که در مرحله پیگیری و درمان هستند.

