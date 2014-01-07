کارگاه مجازی جلوگیری از رفتارهای پرخطر در گرمسار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه مجازی جلوگیری از رفتارهای پرخطر ویژه اساتید دانشگاه آزاد گرمسار، گفت: این کارگاه در سه قسمت ارائه آمارهای جانی، منطقه ای و کشور، علل و راه های ابتلا به ایدز و راه های پیش گیری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر طاهره میرساردو، در بخش اول ضمن طرح این مساله که ایدز بیماری پر خطریست که تمامی دنیا با آن درگیر است و هر ساله قربانیان زیادی به ویژه از بین زنان وکودکان را می گیرد اظهار داشت: قاره آفریقا یکی از آلوده ترین مناطق جهان به این ویروس و بعد از آن قاره آسیا و کشورهایی چون هند و بنگلادش بیشترین مبتلایان را دارند و در ایران طبق جدیدترین آمار تعداد مبتلایان به این بیماری 80 هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین عامل ابتلاء به این بیماری داشتن رابطه جنسی با افراد آلوده است افزود: این افراد مهمترین ناقلان این بیماری و دسته دوم نیز معتادان هستند که از طریق استفاده از سرنگهای آلوده، ویروس ایدز را به دیگران منتقل می کنند و علت سوم انتقال نیز از طریق خون، جفت مادر به نوزاد و یا لوازم آلوده به ویروس HIV در بیمارستان ها و مراکز درمانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در خاتمه این کارگاه، پیرامون راه های پیشگیری و آگاهی رسانی به جوانان در سنین نوجوانی در مورد راه های انتقال ایدز، آگاهی رسانی به معتادان در زمینه عدم استفاده از سرنگ مشترک و در پایان فراهم آوردن امکان ازدواج برای جوانان جهت جلوگیری از ارتباط های نا ایمن و پیشگیری از اعتیاد را به عنوان مهمترین راه های کاهش این بیماری توصیه کرد.