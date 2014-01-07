21 واحد صنفی متخلف در لرستان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر الماسیان در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی خرم آباد در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح نظارتی اصناف برای کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی، عرضه محصولات فرهنگی، پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی اجرایی شده است.

وی پاکسازی این مراکز از مظاهر علنی فساد، انحرافات اخلاقی، جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو را از دیگر اهداف اجرای این طرف توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این راستا 254 واحد صنفی در نقاط مختلف استان به صورت محسوس و نامحسوس مورد بازدید قرار گرفت عنوان کرد: 21 واحد صنفی متخلف که با وجود اخطارهای قبلی اقدامی در خصوص رفع ایرادات خود به عمل نیاورده بودند پلمپ شده و برای 39 واحد نیز اخطار پلمپ صادر شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان لرستان تصریح کرد: واحدهای صنفی یاد شده به دلایل مختلف نداشتن پروانه کسب و کار و عدم رعایت مقررات و ضوابط صنفی از سوی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمپ شدند.