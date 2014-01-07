بدهی 7 هزار میلیارد ریالی 194 واحد تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی به سیستم بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از بخشش جرایم تاخیر تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی خبر داد و افزود:‌ در حال حاضر 194 واحد تولیدی و صنعتی 7 هزار میلیارد ریال به سیستم بانکی بدهی معوقه دارند.

وی با اشاره به اینکه در صورت تسویه بدهیهای معوق خود به بانک های عامل، می توانند دوباره نسبت به اخذ تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کنند، اظهار داشت: همچنین در راستای حمایت از تولید و اشتغال، جرایم تأخیر تسهیلات بانکی اخذ شده واحدهای تولیدی و صنعتی استان بخشیده می شود.

معاون امور صنایع و اقتصاد سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اعلام کرد: تاکنون 181 طرح تولیدی و صنعتی استان به ارزش 4 هزار میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ای به صندوق توسعه ملی معرفی شده اند.

جلیلی با بیان اینکه از مجموع طرحهای معرفی شده به صندوق توسعه ملی تعداد 41 طرح با اعتبار هزار و 100 میلیارد ریال مصوب شدند، گفت: از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی تاکنون 300 میلیارد ریال متناسب با مراحل اجرایی طرح از طریق بانکهای عامل پرداخت و بقیه نیز آماده پرداخت به واحدهای صنعتی و تولیدی استان است.

وی عنوان کرد: در بخش ارزی نیز 9 واحد تولیدی استان با اعتبار بالغ بر 221 میلیون دلار برای دریافت تسهیلات ارزی در صندوق توسعه ملی مصوب شده و همچنین یک طرح به ارزش 76 میلیون یورو در حال تصویب بوده که عمده فعالیت این طرح ها در زمینه صنایع فلزی، غیر فلزی، سیمان، الکترونیک و پتروشیمی است.